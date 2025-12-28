Συνελήφθη 44χρονος με μεθαμφεταμίνη και Ecstasy - Χειροπέδες και σε 26χρονο που πήγε να αγοράσει

Στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας και μετά από συντονισμένη επιχείρηση που διενήργησαν χθες στην επαρχία Λάρνακας μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 26 ετών.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως «γύρω στις 10.00 το πρωί χθες, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο 44χρονο, ενώ αυτός εξήλθε της κατοικίας του και προσπαθούσε να εισέλθει στο αυτοκίνητο του».

Σημειώνεται πως «σε έρευνα που έγινε δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν στην κατοικία του 44χρονου 42 γραμμάρια περίπου κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης, 29 χάπια MDMA, γνωστά ως «Ecstasy», 14 γραμμάρια περίπου φυτικής ύλης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, διάφορα σκεύη καπνίσματος, χρηματικό ποσό 240 ευρώ».

Αναφέρεται πως «στο όχημα του 44χρονου εντοπίστηκε μισοκαπνισμένο τσιγάρο, που περιείχε κάνναβη και βιομηχανοποιημένο καπνό».

Επίσης, «κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, άντρας ηλικίας 26 ετών, μετέβη στην κατοικία του 44χρονου, με πρόθεση να αγοράσει ναρκωτικά, συγκεκριμένα μεθαμφεταμίνη».

Σημειώνεται πως «οι 44χρονος και 26χρονος συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια επανασυνελήφθησαν και δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων».

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.