Γιατί δεν πρέπει να φοράτε κοντομάνικο μπλουζάκι στο αεροπλάνο

Τα κοντομάνικα ρούχα στο αεροπλάνο κρύβουν απρόβλεπτους κινδύνους. Καλό είναι να έχετε πάντα κάποιο μακρυμάνικο μπλουζάκι εύκαιρο.

Είναι φυσικό στο ταξίδι με αεροπλάνο να θέλει κανείς να είναι όσο πιο άνετα γίνεται, και το πιο σημαντικό είναι φυσικά ο ρουχισμός. Το κλασσικό κι αγαπημένο κοντομάνικο μοιάζει να είναι μία διαχρονικά ασφαλής επιλογή, ώστε ακόμη κι αν ζεσταθούμε, να μείνουμε απλώς με αυτό.

Το κοντομάνικο όμως στο αεροπλάνο έχει δύο μειονεκτήματα

Πρώτον: Η ροή του αέρα στην καμπίνα. Ανάλογα με τη ρύθμιση του κλιματισμού, μπορεί να κάνει αρκετό κρύο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αν δεν έχετε μαζί σας κάποιο άλλο πάνω μέρος εκτός από το μπλουζάκι, υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρού κρυολογήματος. Στις διακοπές μπορεί κανείς να επιλέξει να κάνει καλύτερα πράγματα, από το να αρρωστήσει!

Δεύτερον: Λόγοι ασφαλείας. Σε περίπτωση εκκένωσης του αεροσκάφους μέσω της ράμπας έκτακτης διαφυγής, δημιουργείται τριβή. Αν δεν υπάρχει ύφασμα ανάμεσα στο δέρμα και τη ράμπα, μπορεί να προκληθούν εκδορές κι εγκαύματα. Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης βέβαια, αυτό ίσως να είναι το τελευταίο που θα σας ενδιαφέρει, αλλά εμείς είπαμε να το μοιραστούμε με εσάς, για παν ενδεχόμενο.

Ακόμη, συστήνεται να απφεύγετε τα χαλαρά παπούτσια, όπως σαγιονάρες ή πέδιλα. Το ξέρουμε.., είναι άνετα. Αλλά σε περίπτωση ανάγκης δεν προσφέρουν παρά ελάχιστη προστασία. Καλύτερο είναι να προτιμήσετε τα άνετα, κλειστά παπούτσια.

Αυτό το ντύσιμο είναι το πιο σωστό για ταξίδι με αεροπλάνο

Μακρυμάνικα ρούχα που ιδανικά είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι ή άλλα υφάσματα που «αναπνέουν». Ένα ελαφρύ μπουφάν ή πουλόβερ στο χέρι ή μέσα στην χειραποσκευή, επίσης είναι χρήσιμα για να αντιμετωπίσετε τις ενδεχόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Μπορούν οι αεροπορικές εταιρείες να επιβάλλουν κώδικα ενδυμασίας;

Η απάντηση είναι και ναι, και όχι. Με την κράτηση/αγορά του εισιτηρίου σας συνάπτετε μία προσωρινή σύμβαση με την αεροπορική εταιρεία, για την οποία ισχύουν οι «Γενικοί Όροι Συμβολαίου». Στη Lufthansa επί παραδείγματι, στο Άρθρο 7: «Περιορισμός και Άρνηση Μεταφοράς», αναφέρεται μπορεί να αρνηθεί σε επιβάτη την μεταφορά στην περίπτωση που «μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια, την υγεία ή την ευημερία άλλων επιβατών».

Σε ένα αεροπλάνο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής κάθονται για ώρες σε έναν περιορισμένο χώρο, η απόλυτη ελευθερία στην ένδυση, όπως κοντά σορτς, μπλούζες που αφήνουν την κοιλιά και τη μέση ακάλυπτες, αλλά και μαγιό..., μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση σε εσάς ή τους γύρω σας ή ακόμη και να δημιουργήσουν ζητήματα υγείας, όπως είναι οι δερματικές αλλεργικές αντιδράσεις.

Πηγή: iefimerida.gr