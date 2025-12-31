Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μάχη για τη ζωή του δίνει 63χρονος μετά από ατύχημα σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το όχημα κινήθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και η ανοιχτή πόρτα τον χτύπησε και τον εγκλώβισε.

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο 63χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το πρωί σε οδική σύγκρουση στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11.30π.μ. σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, ο 63χρονος φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει γυναίκα οδηγό, που προσπαθούσε να σταθμεύσει το όχημά της. Στην προσπάθεια του να εισέλθει στο όχημα της   , κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτό εκκίνησε με αποτέλεσμα η ανοικτή πόρτα του οδηγού να κτυπήσει σε παρακείμενο όχημα και στην επιστροφή της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του 63χρονου.

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

