Λεμεσός: Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικά στον Άγιο Τύχωνα

Έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:50 μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης νύχτας σε περιοχή του Αγίου Τύχωνα, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας στη σκηνή, φαίνεται ότι, σε ανοικτό χώρο, δίπλα από κατοικία και κλειστό χώρο στάθμευσης οχημάτων, εξερράγη κροτίδα, που είχε ριχθεί μαζί με εμπρηστικό αντικείμενο.

Στην κατοικία διαμένουν 39χρονος και η σύζυγος του.

Η σκηνή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί σήμερα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.