Διορισμός δύο ερευνώντων λειτουργών για το περιστατικό με τη χελώνα

Τον διορισμό δύο ερευνώντων λειτουργών αποφάσισε το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου, σχετικά με το συμβάν με την νεκρή χελώνα σε παραλία της Χλώρακας.

Σύμφωνα με σχετική σνακοίνωση σε σχέση με το περιστατικό που αφορά τη νεκρή χελώνα, το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου, ως ο κατά νόμον εργοδότης των εργατών, σε συνεδρία του αποφάσισε τον διορισμό δύο (2) ερευνώντων λειτουργών για τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας αναφορικά με τη διερεύνηση σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από εργάτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ,η έρευνα αποσκοπεί στην πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και, εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες, στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα, Άρθρο 25, Παράρτημα 6 της Συλλογικής Σύμβασης του ωρομίσθιου προσωπικού, με γνώμονα την προστασία του κύρους και της εύρυθμης λειτουργίας του εργοδότη.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό κατηγορήθηκαν τέσσερις εργαζόμενοι στο Κ.Σ.Χλώρακας και αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα ενώπιον δικαιοσύνης.