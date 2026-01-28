Τελεσίγραφο Αρχιεπισκόπου στον Τυχικό: Θα παρέμβει η Αστυνομία αν δεν παραδώσει τα κλειδιά – Αυτούσια η επιστολή

Την άμεση αποχώρηση του Μητροπολίτη Τυχικού από το διαμέρισμα και το γραφείο όπου διαμένει στη Μητρόπολη Πάφου ζητά η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, με επιστολή που φέρει την υπογραφή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου.

Η επιστολή διαψεύδει δημόσιες τοποθετήσεις του νομικού συμβούλου του Τυχικού, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να έχουν παραδοθεί τόσο το μητροπολιτικό διαμέρισμα όσο και το γραφείο, μαζί με τα κλειδιά τους.

Διαβάστε επίσης:

Αυτούσια η επιστολή

Χθές ο δικηγόρος του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, κ. Ειρηναίος Αντωνίου Γιακουμάκης, έκανε λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, τονίζοντας ότι ο Τυχικός δεν διαμένει στη Μητρόπολη Πάφου ούτε καταλαμβάνει διοικητικούς χώρους, αλλά περιορίζεται σε μικρό δωμάτιο εντός του κήπου, αποκλειστικά με προσωπικά του αντικείμενα και χωρίς καμία επιβάρυνση της Μητρόπολης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Γιακουμάκη, ο μισθός του Μητροπολίτη (πρ.) Πάφου έχει μειωθεί κατά 55% χωρίς σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, αλλά και ποιμαντικής ευαισθησίας ως προς τη μεταχείρισή του.