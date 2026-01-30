Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στην Κοφίνου: Νεκρός 55χρονος εργάτης κατά την εκφόρτωση φορτηγού

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή Κοφίνου, με θύμα τον Fins Alexandru, 55 ετών, από τη Ρουμανία, σύμφωνα με την Αστυνομία Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 15:30, κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης τσιμεντένιων αντιβάρων από φορτηγό όχημα, το οποίο ήταν φορτωμένο με ηλεκτρικούς πασσάλους. Ο άτυχος εργάτης, υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη συναρμολόγηση πυλώνων της ΑΗΚ, βρισκόταν εντός της καρότσας του φορτηγού, όταν αυτό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έγειρε προς τα δεξιά.

Από την ανατροπή, ο 55χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση διερευνάται σε συνεργασία με το Γραφείο Εργασίας, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα κατατεθεί αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού του φορτηγού, στο πλαίσιο της διερεύνησης των ευθυνών για το θανατηφόρο περιστατικό.