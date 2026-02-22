Πάφος: Το Ημερολόγιο της Κυράς Σαρακοστής «μετρά» τις επτά εβδομάδες μέχρι το Πάσχα

Ζυμαρωτό ημερολόγιο για να μετράμε τις επτά εβδομάδες, αρχής γενομένης από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι τη γιορτή του Πάσχα, παρασκευάζουν αρκετές νοικοκυρές στην επαρχία Πάφου και όχι μόνο, σύμφωνα με τη μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου.

Η κ. Τσέλεπου ανέφερε στο "Π" πως πρόκειται για το ημερολόγιο της Κυράς Σαρακοστής, ένα ζύμωμα των ημερών αυτών που συνδέεται άρρηκτα με την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Αυτές τις μέρες, είπε, οι νοικοκυρές του τόπου μας ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στα ζυμώματα με ανθρώπινες μορφές. Η Κυρά Σαρακοστή απεικονίζεται με επτά πόδια, με σταυρωμένα χέρια, σταυρό στο κεφάλι, ποδιά νοικοκυράς και κλειστό στόμα που συμβολίζει τη νηστεία των ημερών, σημείωσε.

Οι νοικοκυρές, είπε χαρακτηριστικά, τοποθετούν επτά πόδια, όσα ακριβώς και οι βδομάδες μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Όσον αφορά την παρασκευή του ημερολογίου της Κυράς Σαρακοστής, ανέφερε πως χρειάζονται τρεις κούπες αλεύρι, μία κούπα αλάτι, μία κούπα νερό, γαρύφαλλα για στόλισμα και μεχλεπί.

Μετά την παρασκευή, σημείωσε, ακολουθεί η προθέρμανση του φούρνου στους 160° C στον αέρα. «Βάζουμε τα υλικά για το ζυμάρι σε ένα λεκανάκι και τα ζυμώνουμε μέχρι να γίνει μια ελαστική και ωραία ζύμη», ανέφερε η κ. Τσέλεπου.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε, «πλάθουμε την Κυρά Σαρακοστή με το ζυμάρι, φτιάχνοντας το σώμα, τη φούστα, το πρόσωπο και τα πόδια της, τη διακοσμούμε όπως θέλουμε και τη βάζουμε σε ένα ταψί το οποίο έχουμε στρώσει με λαδόκολλα».

Ακολουθεί το ψήσιμο για 20 με 30 λεπτά, διευκρινίζοντας πως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να στεγνώσει και όχι να «ψηθεί» η ζύμη. Ξεκινάμε, λοιπόν, από τη βδομάδα της Καθαρής Δευτέρας και κάθε ένα από τα επτά πόδια αφαιρείται κάθε Σάββατο αργά το βράδυ, μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή του Πάσχα.

Πρόκειται για έθιμα του τόπου μας που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα φέρνουν χαρά στη ζωή μας. Ακόμη, η κ. Τσέλεπου τόνισε τη σημασία του να τηρούμε τις παραδόσεις του τόπου μας, διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές πράξεις.