Τρεις συλλήψεις για διάρρηξη κατοικίας και κλοπή κυνηγετικών όπλων στη Λάρνακα

Συνελήφθησαν δύο ακόμη νεαροί 17 και 18 ετών - Εντοπίστηκαν τα κλεμμένα πυροβόλα και το χρηματοκιβώτιο

Στις τρεις ανέρχονται πλέον οι συλλήψεις για την υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην επαρχία Λάρνακας, από την οποία κλάπηκαν μεταξύ άλλων δύο κυνηγετικά πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομία Κύπρου.

Χθες, 23 Φεβρουαρίου, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Είχε προηγηθεί, το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου, η σύλληψη ακόμη ενός 17χρονου, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας και τέθηκε υπό επταήμερη κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η διάρρηξη διαπράχθηκε το βράδυ μεταξύ 21 και 22 Φεβρουαρίου σε κατοικία 46χρονου στην επαρχία Λάρνακας. Από την οικία κλάπηκε οπλοβαστός που περιείχε δύο δίκαννα κυνηγετικά όπλα, χρηματικό ποσό, καθώς και χρηματοκιβώτιο με χρήματα.

Τα δύο πυροβόλα όπλα και το χρηματοκιβώτιο εντοπίστηκαν το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

