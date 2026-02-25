Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έμειναν με το εισιτήριο στο χέρι - Βροχή παραπόνων για το LIMASSOL CARNIVAL FIESTA 2026

Τι λέει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Αριθμό παραπόνων από καταναλωτές έλαβε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφορικά με την εκδήλωση LIMASSOL CARNIVAL FIESTA 2026, αφού, όπως καταγγέλλεται, δεν επιτράπηκε η είσοδος σε κατόχους έγκυρων εισιτηρίων λόγω πώλησης υπεράριθμου αριθμού εισιτηρίων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι, παρά το γεγονός πως στους όρους των εισιτηρίων αναφέρεται ότι «σε περίπτωση ακύρωσης μιας εκδήλωσης επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου και όχι τα έξοδα επεξεργασίας και τα έξοδα συναλλαγής», οι δικαιούχοι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δικαιούνται επιστροφή ολόκληρου του ποσού που κατέβαλαν.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί όλους τους καταναλωτές στους οποίους δεν επιτράπηκε η είσοδος ή στους οποίους επετράπη αρχικά η είσοδος αλλά στη συνέχεια τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν, να αποταθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghettofunkcy@gmail.com, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς του εισιτηρίου τους, προκειμένου να τους επιστραφεί το πλήρες ποσό που πλήρωσαν.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ανήλικοι κάτω των 18 ετών που κατείχαν εισιτήριο και δεν τους επιτράπηκε η είσοδος δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, καθώς, όπως σημειώνεται, στη σχετική διαφήμιση αναφερόταν ρητά ότι η πώληση των εισιτηρίων επιτρεπόταν αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

