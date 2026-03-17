Με σπρέι επιτέθηκαν στον οδηγό κινητής κάμερας - Σε διαθεσιμότητα ο 44χρονος αστυφύλακας

Συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ειδικός αστυφύλακας ηλικίας 44 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με επίθεση εναντίον οδηγού εταιρείας φωτοεπισήμανσης, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 12/03/2026 στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος ειδικός αστυφύλακας τέθηκε υπό κράτηση ενώ με οδηγίες του κ. Θεμιστού Αρναούτη, Αρχηγού Αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί άλλο ένα πρόσωπο ηλικίας 37 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 2.40 τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 36χρονος εργαζόμενος οδηγός βρισκόταν με όχημα κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, σε χώρο στάθμευσης παρά την έξοδο Κουκλιών, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, για έλεγχο φωτοεπισήμανσης.

Τρία πρόσωπα στάθμευσαν στο σημείο το αυτοκίνητο τους και ο ένας αυτούς ζήτησε να μιλήσει με τον 36χρονο. Αφού ο 36χρονος άνοιξε το παράθυρο της πόρτας του οδηγού, ο άγνωστος του άντρας φέρεται να εκτόξευσε σπρέι στο πρόσωπο του, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα φέρονται να κτύπησαν το αυτοκίνητο της εταιρείας, προκαλώντας σε αυτό ζημιές.

Ο 36χρονος εγκατέλειψε το σημείο με το όχημα του και μετέβη στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό όπου και προέβη σε σχετική καταγγελία.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.