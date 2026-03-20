Εργατικό ατύχημα στον σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό από εκτόνωση αερίου

Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στο Βασιλικό, στην επαρχία Λάρνακας.

Αρχικά το περιστατικό αποδόθηκε σε έκρηξη, ωστόσο διευκρινίστηκε ότι επρόκειτο για «βίαιη εκτόνωση αδρανούς αερίου, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς πυρόσβεσης, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης».

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η κλήση λήφθηκε στις 13:13, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ανταποκρίνονται άμεσα με όχημα και ομάδα διάσωσης από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας.

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και παραδόθηκαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο τους μετέφερε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λεμεσού για ιατρική αξιολόγηση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο κλήθηκε στη σκηνή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα