Κίνα-Αφρική: Μηδενικοί δασμοί στις εισαγωγές προϊόντων από αφρικανικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Πεκίνο

Με την εφαρμογή της νέας πολιτικής μηδενικών δασμών για τις αφρικανικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, ένα αυξανόμενο κύμα αφρικανικών ειδικών προϊόντων έφτασε στις αγορές της Κίνας, με την ολοκλήρωση των διακοπών της φετινής Πρωτομαγιάς, δρομολογώντας νέες ευκαιρίες για τη δυναμική ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου.

Ακριβώς μετά από τα μεσάνυχτα της 1η Μαΐου, τα στελέχη των τελωνείων στην πόλη Σεντσέν της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ στα νότια της Κίνας ολοκλήρωναν ταχύτατα τη διαδικασία εισαγωγής 24 τόνων μήλων από τη Νότια Αφρική.

Επρόκειτο για το πρώτο φορτίο εισαγωγής με την εφαρμογή μιας διευρυμένης πολιτικής μηδενικών δασμών για το σύνολο των 53 αφρικανικών χωρών με τις οποίες η Κίνα διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

Η τελευταία διευρυμένη πολιτική αύξησης των αφρικανικών εξαγωγών προς την κινεζική αγορά είχε μηδενίσει τους δασμούς σε ποσοστό 100% για τις εισαγωγές από 33 λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Αφρικής (LDCs) που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα από την 1η Δεκεμβρίου του 2024.

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό συνεργάτη της Αφρικής για 17 συνεχόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ