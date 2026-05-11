Νέος Δικαστής του Ανωτάτου ο Αλέξανδρος Παναγιώτου - «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», λέει ο Χριστοδουλίδης (φώτος)

Διορίστηκε στη θέση Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο Αλέξανδρος Παναγιώτου, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, να υπογραμμίζει ότι η «ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και ο απόλυτος σεβασμός στο κράτος δικαίου αποτελούν απαράβατες αρχές για τη διακυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και ότι η Δικαιοσύνη απονέμεται αποκλειστικά στις δικαστικές αίθουσες».

Κατά την τελετή διορισμού του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρώι, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη πως «η ποιότητα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην απονομή της Δικαιοσύνης παραμένουν διαρκής πρόκληση και δικαιολογημένη απαίτηση της κοινωνίας», σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η παρουσία ανθρώπων με εμπειρία, γνώση και αποδεδειγμένο ήθος στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς».

