Γερμασόγεια: Έκλεψαν προτομές ηρώων της εισβολής του 1974 - «Ντροπιαστική πράξη» καταγγέλλει ο Αντιδήμαρχος

Κατολισθήσεις έκλεισαν δρόμους σε ορεινές περιοχές - Πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Οι προτομές που κλάπηκαν τιμούν τους ήρωες Παναγιώτη Τσαγγάρη, Τρόφιμο Κουλλέ, Ευάγγελο Γεωργίου και Σωφρόνη Σωφρονίου, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974.

Σε ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος καταδικάζει με έντονο τρόπο το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη που δεν μπορεί να διαγράψει την προσφορά και τον ηρωισμό των ανθρώπων που τιμώνται μέσα από τα μνημεία.

Την κλοπή των προτομών ηρώων στη Γερμασόγεια καταγγέλλει δημόσια ο Αντιδήμαρχος της περιοχής, Χρίστος Παπαμιχαήλ, κάνοντας λόγο για μια ενέργεια που πλήττει την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Η ανάρτηση του Αντιδημάρχου

Η κλοπή των προτομών των ηρώων της Γερμασόγειας δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού.
Είναι μια ντροπιαστική και απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, που προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη του τόπου μας.
Όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες πράξεις μπορούν να σβήσουν την προσφορά και τον ηρωισμό αυτών των ανθρώπων, κάνουν μεγάλο λάθος.
Ο ηρωισμός τους δεν κλέβεται, δεν καταστρέφεται και δεν ξεχνιέται.
Η κοινωνία μας οφείλει να σταθεί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και να διαφυλάξει την ιστορική της ταυτότητα. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

