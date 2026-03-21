Γερμασόγεια: Έκλεψαν προτομές ηρώων της εισβολής του 1974 - «Ντροπιαστική πράξη» καταγγέλλει ο Αντιδήμαρχος

Την κλοπή των προτομών ηρώων στη Γερμασόγεια καταγγέλλει δημόσια ο Αντιδήμαρχος της περιοχής, Χρίστος Παπαμιχαήλ, κάνοντας λόγο για μια ενέργεια που πλήττει την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Σε ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος καταδικάζει με έντονο τρόπο το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη που δεν μπορεί να διαγράψει την προσφορά και τον ηρωισμό των ανθρώπων που τιμώνται μέσα από τα μνημεία.

Οι προτομές που κλάπηκαν τιμούν τους ήρωες Παναγιώτη Τσαγγάρη, Τρόφιμο Κουλλέ, Ευάγγελο Γεωργίου και Σωφρόνη Σωφρονίου, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974.

Η ανάρτηση του Αντιδημάρχου

Η κλοπή των προτομών των ηρώων της Γερμασόγειας δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού.

Είναι μια ντροπιαστική και απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, που προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη του τόπου μας.

Όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες πράξεις μπορούν να σβήσουν την προσφορά και τον ηρωισμό αυτών των ανθρώπων, κάνουν μεγάλο λάθος.

Ο ηρωισμός τους δεν κλέβεται, δεν καταστρέφεται και δεν ξεχνιέται.

Η κοινωνία μας οφείλει να σταθεί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και να διαφυλάξει την ιστορική της ταυτότητα.