Στην Τενερίφη θα δέσει το κρουαζιερόπλοιο με χανταΐό - Έντονη αντίδραση της περιφερειακής κυβέρνησης

Το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, θα δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά.

Αυτό ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/5) η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του αρχιπελάγους.

Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη από το Πράσινο Ακρωτήριο, τόνισε η υπουργός σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπτει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», σημείωσε.

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η υπουργός. Οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο MV Hondius θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη, τόνισε.

Εντονες οι αντιδράσεις από την περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων

Νωρίτερα ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών Φερνάντο Κλαβίχο δήλωσε αντίθετος στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να φέρει το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» στο αρχιπέλαγος.

Το πλοίο, που έχει πληγεί από κρούσμα χανταϊού, βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο στα ανοικτά της Πράια, της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το πλοίο αναμένεται να ελλιμενιστεί στην Τενερίφη σε τρεις ημέρες.

«Πρόκειται για έναν αυτοσχεδιασμό της ισπανικής κυβέρνησης», δήλωσε ο Κλαβιχο σε συνέντευξή του στο ισπανικό ραδιόφωνο, στην οποία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την έκταση της επιδημίας. «Δεν έχουμε καμία ιατρική έκθεση για το πόσοι ασθενείς έχουν μολυνθεί», είπε.

Ο πρόεδρος των Καναρίων ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να του ζητήσει να επανεξετάσει την απόφαση να φέρει το πλοίο στα νησιά.

Ο Σάντσεθ έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για την κρίση του χανταϊού, στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε - Μαρλάσκα, η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία, ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε και ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνγκελ Βικτορ Τόρες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι στο πλοίο επιβαίνουν 147 άτομα (ανάμεσά τους ένας Έλληνας, όπως ανακοινωσε η εταιρεία). Πρόκειται για επιβάτες και πλήρωμα. Επίσης, ο ΠΟΥ γνωστοποίησε ότι, προς το παρόν, έχουν εντοπιστεί επτά κρούσματα που συνδέονται με την επιδημία: δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει τρεις θανάτους, έναν ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση και τρία άτομα με ήπια συμπτώματα. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής εντόπισαν την παραλλαγή των Άνδεων σε αρκετούς από τους μολυσμένους, μια παραλλαγή που μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων.

Ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Άντχανομ Γκεμπρεγιέσους δήλωσε ότι με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες, ο διεθνής οργανισμός «εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός».

Ο Κλαβιχο αμφισβήτησε επίσης την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης, η οποία ελήφθη σε συντονισμό με τον ΠΟΥ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φέρει το πλοίο στα Κανάρια Νησιά.

«Είναι η ισπανική κυβέρνηση που αποφασίζει να το μεταφέρει στα Κανάρια Νησιά (...) Γιατί δεν μπορούν να θεραπευτούν στην Πράια;», δήλωσε ο περιφερειακός πρόεδρος.

Ο ΠΟΥ απηύθυνε έκκληση για την τήρηση του διεθνούς δικαίου και του «ανθρωπιστικού πνεύματος» ζητώντας από την Ισπανία να παραλάβει το πλοίο και τόνισε ότι το Πράσινο Ακρωτήρι δεν έχει την απαραίτητη ικανότητα να διαχειριστεί μια επιχείρηση αυτού του μεγέθους. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, η μεταφορά ανταποκρίνεται σε ανθρωπιστικά κριτήρια.

Ειδική μεταφορά για τον γιατρό του πλοίου από την Ολλανδία στην Ισπανία

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι η Μαδρίτη συμφώνησε επίσης στην επείγουσα μεταφορά στα Κανάρια Νησιά με αεροπλάνο που διαθέτει ειδικό ιατρικό εξοπλισμό του γιατρού του πλοίου, ο οποίος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος των ρυθμίσεων που συντονίζονται με τον ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, το οποίο αξιολογεί την επιδημιολογική κατάσταση στο πλοίο.

Ο γιατρός θα μεταφερθεί αυθημερόν με αεροπλάνο με ιατρικό εξοπλισμό, μετά από επίσημο αίτημα της ολλανδικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η κυβέρνηση αποδέχθηκε επίσης το αίτημα της ολλανδικής κυβέρνησης να παραλάβει τον γιατρό του MV Hondius, ο οποίος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και ο οποίος θα μεταφερθεί σήμερα στα Κανάρια Νησιά με ειδικά εξοπλισμένο ιατρικά αεροπλάνο», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας μέσω της πλατφόρμας Χ.

Παράλληλα με τη μεταφορά του γιατρού σε σοβαρή κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) πραγματοποιεί ενδελεχή αξιολόγηση του κρουαζιερόπολοιου για να καθορίσει ποιοι άνθρωποι θα πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως στο ίδιο το Πράσινο Ακρωτήριο και ποιοι θα συνεχίσουν για τα Κανάρια Νησιά.

Ο Κλαβίχο προειδοποίησε ωστόσο ότι και η απόφαση αυτή «δεν μεταφέρει ηρεμία» στον πληθυσμό των Καναρίων Νήσων.

Επέμεινε επίσης ότι η θέση της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων είναι να απορρίψει την επιχείρηση, όπως έχει προταθεί, θεωρώντας ότι δεν έχουν παρασχεθεί τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγύηση της υγειονομικής ασφάλειας του αρχιπελάγους.

Το πρώτο αεροπλάνο - ασθενοφόρο έφτασε στο Πράσινο Ακρωτήρι

Το Πράσινο Ακρωτήρι επιβεβαίωσε την άφιξη στη χώρα του ενός από τα δύο αεροπλάνα - ασθενοφόρα που είχει προγραμματιστεί να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση τριών ατόμων που επλήγησαν από την επιδημία που εντοπίστηκε κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, «η υγειονομική εκκένωση των τριών ασθενών θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες, με τη χρήση δύο αεροσκαφών ασθενοφόρων, σε συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές».

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το ένα αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη χώρα και ότι αναμένεται να φτάσει και δεύτερο αεροσκάφος, καθώς και ειδικός γιατρός για να βοηθήσει τους επιβαίνοντες στο πλοίο.

Οι υγειονομικές αρχές τόνισαν ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκένωσης, το πλοίο θα πρέπει να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση προετοιμάζεται «με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και συντονισμό», με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η εκτέλεσή της μόλις πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν μεταξύ 6 και 28 Απριλίου και χαρακτηρίζονταν από πυρετό και γαστρεντερικές διαταραχές, με ταχεία εξέλιξη σε ορισμένες περιπτώσεις σε πνευμονία, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και σοκ.

Εκτός από εκείνους που έχουν συμπτώματα, οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν και θα λάβουν θεραπεία σύμφωνα με ένα κοινό πρωτόκολλο που έχει αναπτυχθεί από τον ΠΟΥ και το ECDC, μόλις το πλοίο φτάσει στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, σε περίπου τρεις με τέσσερις ημέρες.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένα υγειονομικά και μεταφορικά κυκλώματα, «αποφεύγοντας κάθε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό και εγγυώμενη την ασφάλεια του υγειονομικού προσωπικού ανά πάσα στιγμή», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισπανικού Υπουργείου Υγείας.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι θα ενημερώσει εγκαίρως για τις λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου και την εφαρμογή του. Η επιχείρηση περιλαμβάνει επίσης τον επακόλουθο επαναπατρισμό των επιβατών και των μελών του πληρώματος στις χώρες προέλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων αρκετών Ισπανών πολιτών, μόλις ολοκληρωθούν οι ιατρικές και επιδημιολογικές αξιολογήσεις.

Παρακολούθηση μιας πτήσης που έχει προσβληθεί από τον χανταϊό

Στο μεταξύ, ο ΠΟΥ βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισμού περισσοτέρων από 80 επιβατών μετά από κρούσμα του ιού του χανταϊού σε πτήση με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ, στην οποία συμμετείχε μια γυναίκα που στη συνέχεια πέθανε από χανταϊό.

Το θύμα, μια Ολλανδή υπήκοος, είχε προηγουμένως απομακρυνθεί από το νησί της Αγίας Ελένης μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι η 69χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στις 25 Απριλίου με αεροπλάνο της Airlink, στο οποίο επέβαιναν 82 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος. Πέθανε την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο και η μόλυνσή της από τον ιό επιβεβαιώθηκε ημέρες αργότερα.

Τι είναι και πως μεταδίδεται ο χανταϊός

Ο χανταϊός (hantavirus) αναφέρεται σε μια ομάδα ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μεταδίδονται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

Η επαφή με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, το σάλιο ή τα περιττώματά τους - ιδίως όταν τα υλικά αυτά διαταράσσονται και γίνονται αερομεταφερόμενα - είναι ο κύριος τρόπος εξάπλωσής του.

Η μόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό σύνδρομο του ιού του χανταϊού (HPS), που χαρακτηρίζεται από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη, πυρετό, μυϊκό πόνο και γαστρεντερικά προβλήματα, ακολουθούμενα από την εμφάνιση αναπνευστικής δυσχέρειας και υπότασης.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα συμπτώματα του HPS εμφανίζονται συνήθως δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την αρχική έκθεση στον ιό. Ωστόσο, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ήδη από μία εβδομάδα και έως και οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση.

Πηγή: euronews.gr