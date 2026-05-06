Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Βελγίου γιατί θεωρεί παράνομη την περιτομή των Εβραίων επειδή δεν γίνεται από γιατρούς

Μια δικαστική υπόθεση που ξεκίνησε στο Βέλγιο σε βάρος Εβραίων που εξασκούν την πρακτική της περιτομής, και οι οποίοι κρίθηκαν από τις βελγικές αρχές ως ύποπτοι για παράνομη άσκηση ιατρικής, πυροδότησε διπλωματικές εντάσεις σήμερα μεταξύ της βελγικής κυβέρνησης από τη μία πλευρά, και του Ισραήλ και των ΗΠΑ από την άλλη, με τις δύο τελευταίες χώρες να κατηγορούνται για παρέμβαση σε εσωτερική υπόθεση.

Τον Φεβρουάριο, το Βέλγιο είχε ήδη κατηγορηθεί ως «αντισημιτική» χώρα από αξιωματούχους του Ισραήλ και των ΗΠΑ λόγω της έρευνας που είχε στόχο «μοέλς» στην Αμβέρσα. Οι μοέλς είναι ειδικά εκπαιδευμένοι Εβραίοι που εκτελούν το Μπριτ Μιλά, την εβραϊκή τελετή της περιτομής.

Η διαμάχη ήρθε ξανά σήμερα στο προσκήνιο με την ανακοίνωση αιτήματος για την παραπομπή δύο υπόπτων σε δίκη στο πλημμελειοδικείο της μεγάλης βελγικής πόλης-λιμανιού.

Στο Βέλγιο, η νομοθεσία ορίζει ότι όλες οι ιατρικές διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Αυτό περιλαμβάνει και την τελετουργική πράξη της περιτομής, η οποία δεν διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία.

Σε μια καυστική αντίδραση στο X, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε το Βέλγιο ότι επιτίθεται «στον ακρογωνιαίο λίθο της εβραϊκής πίστης». Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ υπονόησε ότι η χώρα στοχεύει ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα ρυθμίζοντας την πρακτική της περιτομής.

Minister @prevotmaxime, I am afraid your comments on the ״judiciary’s independence״ completely miss the point.

There should never have been such an investigation, had the issue of Brit Milah been regulated like in other European countries that respect Jewish religious freedom.… https://t.co/0U9tn9xhCh — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 6, 2026

«Με αυτό το μέτρο (της απαγγελίας κατηγοριών), το Βέλγιο ακολουθεί την Ιρλανδία σε μια μικρή αλλά επαίσχυντη λίστα χωρών που καταφεύγουν στο ποινικό δίκαιο για να διώξουν Εβραίους επειδή ασκούν τη θρησκεία τους», δήλωσε εξοργισμένος ο Σάαρ.

«Αρκετά με αυτές τις γελοιότητες. Στο Βέλγιο, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις, είτε σας αρέσει είτε όχι, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε πολιτική επιρροή», απάντησε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να δώσει μια εξήγηση που θα «έδινε τέλος σε κάθε παρερμηνεία» των βελγικών πρακτικών.

Σε άλλο μήνυμα στο X, ο Πρεβό απάντησε στον Αμερικανό πρεσβευτή στο Βέλγιο Μπιλ Γουάιτ, ο οποίος είχε επίσης επικρίνει τη χώρα που τον φιλοξενεί για την υπόθεση.

«Σας προτρέπω να δείξετε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και να θέσετε τον ρόλο σας στο σωστό πλαίσιο», έγραψε ο Πρεβό.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής, στενός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε γράψει σε ανάρτηση στο Χ ότι αυτή η νομική διαδικασία αποτελεί «μια ντροπιαστική κηλίδα για το Βέλγιο».

🇮🇱 Enough with these caricatures, Minister @gidonsaar.



In Belgium, the judiciary is independent and makes its decisions —whether one agrees with them or not— free from any political influence. I recall that the proceedings in question were initiated by representatives of the… https://t.co/BTa5hUuEtf — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) May 6, 2026

«Είναι ακατάλληλο να επικρίνεις δημόσια μια χώρα και να αμαυρώνεις την εικόνα της επειδή διαφωνείς με μια νομική διαδικασία. Σας το έχω ήδη πει αυτό. Θα θεωρούσατε αποδεκτό ο πρεσβευτής μας στην Ουάσινγκτον να κάνει το ίδιο;» διερωτήθηκε ο Βέλγος ΥΠΕΞ.

Όταν ρωτήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου από το Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με τις πρώτες διπλωματικές τριβές που προκάλεσε αυτή η έρευνα, ο Γουάιτ προσπάθησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, δίνοντας έμφαση στη διμερή σχέση μεταξύ «φιλικών» χωρών.

«Γνωρίζω ότι το Βέλγιο δεν είναι αντισημιτικό, αλλά η μη ανάληψη δράσης σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση αντισημιτισμού», υποστήριξε.

Όσον αφορά την έρευνα στην Αμβέρσα, η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε συντάξει το τελικό της κατηγορητήριο και πως διαθέτει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να ζητήσει την παραπομπή των δύο ανδρών σε δίκη για «εκ προμελέτης και εκούσια επίθεση και σωματική βλάβη κατά ανηλίκων» και «άσκηση ιατρικής χωρίς άδεια».

