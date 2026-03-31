Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Δύο συλλήψεις για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Χειροπέδες σε άντρες ηλικίας 56 και 41 ετών για υπόθεση κακόβουλης πυρκαγιάς σε ενοικιαζόμενο όχημα στην περιοχή Αγίου Αντωνίου – Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 56 και 41 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου, η οποία διαπράχθηκε στις 25 Μαρτίου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άντρες συνελήφθησαν χθες το απόγευμα από μέλη της δύναμης, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, τα οποία εκδόθηκαν έπειτα από μαρτυρία που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αμφότεροι τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς εξετάσεων.

Με βάση τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 5.50 τα ξημερώματα στις 25 Μαρτίου, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο ενοικιάσεως, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, στη Λεμεσό.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή. Από τις εξετάσεις διαφάνηκε ότι η φωτιά στο όχημα είχε τεθεί κακόβουλα.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΕΜΠΡΗΣΜΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα