Δύο συλλήψεις για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λεμεσό

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 56 και 41 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου, η οποία διαπράχθηκε στις 25 Μαρτίου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άντρες συνελήφθησαν χθες το απόγευμα από μέλη της δύναμης, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, τα οποία εκδόθηκαν έπειτα από μαρτυρία που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αμφότεροι τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς εξετάσεων.

Με βάση τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 5.50 τα ξημερώματα στις 25 Μαρτίου, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο ενοικιάσεως, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, στη Λεμεσό.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή. Από τις εξετάσεις διαφάνηκε ότι η φωτιά στο όχημα είχε τεθεί κακόβουλα.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.