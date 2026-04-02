Ιούλιο του '27 ολοκληρώνεται το αντιπλημμυρικό Καμάρες - Σε εξέλιξη έργα αξίας εκατομμυρίων ευρώ στη Λάρνακα

Το εκτεταμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών και αποχετευτικών έργων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην πόλη και επαρχία Λάρνακας έδωσε στη δημοσιότητα ο τοπικός επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Όπως ανακοίνωσε, τα έργα που εκτελούνται αποσκοπούν στην επέκταση των αποχετευτικών δικτύων, στην ολοκλήρωση εκκρεμουσών υποδομών και στον εκσυγχρονισμό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των δικτύων. Συγκεκριμένα, το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Καμάρες, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2027, με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη που πλησιάζει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η γ' φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, που καλύπτει τις περιοχές Δρομολαξιάς - Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, αλλά και την παραλιακή ζώνη αυτών των περιοχών, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, εκτός από την κατασκευή των αντλιοστασίων, που υπολογίζεται να αποπερατωθούν τον Δεκέμβριο του 2027. Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει πέντε κατασκευαστικά συμβόλαια.

Τα έργα ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 2023 και αφορούν την κατασκευή δικτύου λυμάτων και αντλιοστασίων. Το συνολικό κόστος και των πέντε συμβολαίων της γ' φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας ξεπερνά τα 72 εκατομμύρια ευρώ. Περαιτέρω, ο ΕΟΑ Λάρνακας ενημέρωσε πως έχουν ολοκληρωθεί, από το περασμένο καλοκαίρι, το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα στον συνοικισμό Μακαρίου στη Λάρνακα καθώς και οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης με τις οικίες και πολυκατοικίες του συνοικισμού. Το κόστος ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο. Ο τοπικός ΕΟΑ αναφέρει ότι τα πιο πάνω έργα, συμπεριλαμβανομένου και της ολοκλήρωσης του συμβολαίου C12B, αξίας πέραν των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά το τελευταίο κομμάτι της β' φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας που κάλυψε τις ενορίες Σωτήρος και Χρυσοπολίτισσας εντός της πόλης (είναι στο τελικό στάδιο παραλαβής), αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγραμματισμού που αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της Λάρνακας με σύγχρονες και περιβαλλοντικά ορθές υποδομές αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων.

Εξοικονόμηση νερού

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους είπε ότι ήδη είναι σε εξέλιξη τα μέτρα που εξήγγειλε ο Οργανισμός για εξοικονόμηση νερού, όπως είναι η μείωση στην πίεση νερού στα δίκτυα, η επιδιόρθωση ζημιών για ελαχιστοποίηση των απωλειών και η εκστρατεία υδατικής συνείδησης στα σχολεία. Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι από τις 24 περασμένου Φεβρουαρίου ο ΕΟΑ προχώρησε στη μείωση των πιέσεων στα δίκτυα ύδρευσης, μέτρο που, όπως είπε, αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της χρήσης και στην εξοικονόμηση νερού, ενόψει της δύσκολης υδατικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Κύπρος. «Ανάμεσα στα μέτρα που λάβαμε είναι και η μαζική εγκατάσταση παροχών νερού, η αντικατάσταση δικτύων τα οποία παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες και η επιδιόρθωση, σε καθημερινή βάση, των βλαβών που υπάρχουν ή εντοπίζονται», επεσήμανε. Εξάλλου, ανάμεσα στις δράσεις που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το Πάσχα περιλαμβάνεται και μια σειρά από επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας, με σκοπό την καλλιέργεια συνείδησης για την εξοικονόμηση νερού.