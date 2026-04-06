Απεργία στα κατεχόμενα: Οι συντεχνίες επιχείρησαν να συγκεντρωθούν έξω από το σπίτι του «πρωθυπουργού»

Δεν κάνουν πίσω οι συντεχνίες στα κατεχόμενα για το «πάγωμα» της ΑΤΑ, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους με γενική απεργία και μαζικές συγκεντρώσεις. Συμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, συνολικά 62 οργανώσεις και συντεχνίες κάλεσαν σήμερα, Δευτέρα, σε συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της Λευκωσία, με στόχο να πορευθούν και να συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της νέας «βουλής».

Κλειστά τα σχολεία - Αναβλήθηκαν οι εξετάσεις

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της συντεχνίας των καθηγητών KTOEÖS, Σέλμα Εϊλέμ, ανακοίνωσε ότι οι εκπαιδευτικοί σε γυμνάσια και λύκεια θα απεργήσουν από τις 07:55 έως τις 13:05, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν εξετάσεις. Όπως ανέφερε, η κινητοποίηση γίνεται «για το μέλλον, τα παιδιά, τα δικαιώματα και μια αξιοπρεπή ζωή».

Η συντεχνία κατηγόρησε το «υπουργείο παιδείας» ότι επιχείρησε να επιβάλει τη διεξαγωγή εξετάσεων παρά τις αντιδράσεις, κάνοντας λόγο για «κακόβουλη στάση» και προσπάθεια υπονόμευσης του αγώνα των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας των δασκάλων KTÖS, Μπουράκ Μαβίς, δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η «ηρεμία» στη χώρα. Ο Μαβίς ανέφερε επίσης ότι, λόγω της απεργίας, οι εξετάσεις στην εκπαίδευση θα αναβληθούν, τονίζοντας ότι «όταν υπάρχει απεργία και η ζωή σταματά, τα σχέδια αναβάλλονται».

«Πάμε να πιούμε καφέ με τον πρωθυπουργό»

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα προηγήθηκαν την Κυριακή, όταν οι συντεχνίες φέρονται να σχεδίαζαν κινητοποίηση έξω από την οικία του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ, μετά την επιστροφή του από το Μπακού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, η έντονη αστυνομική παρουσία στην περιοχή οδήγησε τελικά στην ακύρωση του σχεδιασμού.

Ο Ουστέλ είχε μεταβεί στο Μπακού για τη σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και επέστρεψε το Σάββατο. Αρχικά, οι συντεχνίες είχαν ανακοινώσει ότι θα τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο της Τύμπου, ωστόσο τα σχέδια αυτά εγκαταλείφθηκαν.

Στη συνέχεια, αφού συγκεντρώθηκαν στη Λευκωσία, κινήθηκαν με το σύνθημα «πάμε να πιούμε καφέ με τον πρωθυπουργό», προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν γύρω από την οικία του Ουστέλ στον Καραβά, με αυξημένη «αστυνομική» παρουσία και περιορισμούς στην πρόσβαση στην περιοχή.

Τελικώς, οι συντεχνίες δεν κατευθύνθηκαν προς την οικία του, αλλά άλλαξαν πορεία και κινήθηκαν προς το παραλιακό μέτωπο της Κερύνειας, όπου προχώρησαν σε δηλώσεις. Παράλληλα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απηύθυναν μήνυμα προς τον Ουστέλ, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση γύρω από την απόφαση για το πάγωμα της ΑΤΑ.

Να σημειωθεί ότι αρκετά στελέχη και μέλη των συντεχνιών που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία της περασμένης Δευτέρας έξω από τη «βουλή», κλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην «αστυνομική διεύθυνση» Λευκωσίας, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν πρόκληση ζημιών, αντίσταση κατά την επέμβαση των αρχών, επίθεση σε «αστυνομικούς» και υποκίνηση αναταραχής.