Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Σύλληψη 37χρονου για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και άσεμνης επίθεσης στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τελεί υπό κράτηση για διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν περιστατικά τα οποία φέρονται να διαπράχθηκαν στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου

Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε χθες η αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης, άσεμνης επίθεσης και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υπό διερεύνηση υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρονται να διαπράχθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου 2026, στη Λεμεσό.

Ο 37χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας.

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα