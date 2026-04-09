Σύλληψη 37χρονου για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και άσεμνης επίθεσης στη Λεμεσό

Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε χθες η αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης, άσεμνης επίθεσης και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υπό διερεύνηση υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρονται να διαπράχθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου 2026, στη Λεμεσό.

Ο 37χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας.