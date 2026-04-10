Αναπαράσταση της μεταφοράς του Τιμίου Σταυρού στον Κάθηκα - Η ιστορία πίσω από το έθιμο (φώτος)

Η ορεινή κοινότητα του Κάθηκα διατηρεί ζωντανό ένα από τα πιο ιδιαίτερα πασχαλινά έθιμα της Κύπρου, την αναπαράσταση της μεταφοράς του Τιμίου Σταυρού από τον Ιησού Χριστό, από το Πραιτώριο έως τον Γολγοθά. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή, πλήθος κόσμου από όλη την Κύπρο συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει με κατάνυξη την πορεία αυτή, η οποία ξεκινά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ονουφρίου και καταλήγει στην εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας, καλύπτοντας απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου.

Ο Αντιδήμαρχος Κάθηκα του Δήμου Ακάμα, Χαράλαμπος Φυλακτού, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η αναπαράσταση πραγματοποιείται κάθε χρόνο με ευλάβεια και αποτελεί πλέον θεσμό για την κοινότητα, προσελκύοντας ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Τόνισε επίσης ότι φέτος η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στη συγκινητική αυτή εμπειρία. Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλους Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και ευτυχία.







Το έθιμο καθιερώθηκε πριν από περίπου σαράντα χρόνια από τον αείμνηστο ιερέα της κοινότητας, Παπασάββα, ο οποίος, εμπνευσμένος από αντίστοιχη εμπειρία του στα Ιεροσόλυμα, μετέφερε την παράδοση στον Κάθηκα.

Για χρόνια ο ίδιος κουβαλούσε τον Σταυρό, ενώ μετά τον θάνατό του, τη συνέχιση της αναπαράστασης ανέλαβαν οι εκάστοτε κοινοτάρχες.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του εθίμου, επισημαίνοντας ότι τέτοιες παραδόσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας και συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως ανέφερε, η στήριξη και η ενδυνάμωση των εθίμων αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο. Από την πλευρά του, ο Σταύρος Κύρου δήλωσε ότι αισθάνεται ευλογημένος που συμμετέχει κάθε χρόνο σε αυτή την ιερή αναπαράσταση, τονίζοντας ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή μεταφέρεται ένα μήνυμα ελπίδας προς όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, ο Αθηνόδωρος Γεωργίου σημείωσε ότι επισκέπτεται κάθε χρόνο τον Κάθηκα για να συμμετάσχει στην αναβίωση της πορείας προς τον Γολγοθά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα μοναδικό έθιμο στην Κύπρο, το οποίο καθιερώθηκε από τον Παπασάββα.

Ευχήθηκε, επίσης, καλές γιορτές σε όλους, εκφράζοντας την ελπίδα να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες του κάθε ανθρώπου.

Η αναπαράσταση της μεταφοράς του Τιμίου Σταυρού αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Κάθηκα, διατηρώντας ζωντανή την πίστη, την παράδοση και τη συλλογική μνήμη της κοινότητας.

Το έθιμο της Αναπαράστασης παρακολούθησε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.