«Έχετε τρεις μέρες να φύγετε»: Εκκενώνουν άρον άρον πολυκατοικία στη Γερμασόγεια

Στην επιφάνεια έρχονται όλο και περισσότερες επικίνδυνες οικοδομές σε όλη την Κύπρο μετά την τραγωδία στη Γερμασόγεια με τους αρμόδιους να ψάχνουν τρόπους για να προλάβουν την πιθανή επόμενη τραγωδία. Τόσο στη Γερμασόγεια όσο και αλλού, ξεσκονίζουν τους φακέλους με τις επικίνδυνες οικοδομές με το επίκεντρο να είναι σε αυτές που χαρακτηρίζονται ως οι πλέον επικίνδυνες και θα πρέπει άμεσα να υπάρξει παρέμβαση.

SOS για άλλη πολυκατοικία στη Γερμασόγεια

Σε αυτό το πλαίσιο, συγκεκριμένη πολυκατοικία στην περιοχή Γερμασόγειας στην οδό Βασιλέως Γεωργίου έχει χαρακτηριστεί ως άμεση προτεραιότητα με τον ΕΟΑ να ετοιμάζει επειγόντως επιστολές προς τους ιδιοκτήτες με σκοπό την άμεση εκκένωση της λόγω επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο «Π» η διαδικασία αυτή θα γίνει εξαιρετικά γρήγορα και η επιστολή εκκένωσης που έχει ήδη ετοιμάσει ο ΕΟΑ θα φτάσει στους ιδιοκτήτες μέσω επιδοτών και όχι μέσω ταχυδρομείου όπως ήταν η συνηθισμένη μέχρι σήμερα διαδικασία. Από εκεί και πέρα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δοθεί διορία εκκένωσης μόλις τριών ημερών και αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα να γίνει η διαδικασία εκκένωσης και σφράγισης της οικοδομής στην παρουσία Αστυνομίας. Η εκκένωση θα είναι σε ισχύ μέχρις ότου αρθεί η επικινδυνότητά της, δηλαδή γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Όλα αυτά, αφορούν την πολυκατοικία SEA GATE, η οποία εδώ και χρόνια «ταλαιπωρεί» τόσο τον δήμο, όσο και πλέον τον ΕΟΑ με τους ιδιοκτήτες να μην συνεργάζονται. Στην εν λόγω οικοδομή υπάρχουν 12 διαφορετικοί ιδιοκτήτες, με την πλειονότητα εξ αυτών να μην φαίνονται διαθετειμένοι να προχωρήσουν στις αναγκαίες επισκευές.

Σε χθεσινή επιτόπια αυτοψία του «Π» στο σημείο, εντοπίσαμε ένα εκ των ιδιοκτητών (διαμένει αλλού) ο οποίος μας ανέφερε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει προχωρήσει ήδη σε συμφωνία με πολιτικό μηχανικό για τις επιδιορθώσεις και θα αναλάβει ο ίδιος εξ ολοκλήρου τα έξοδα, αφού δεν βρίσκει ανταπόκριση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες. Κατηγόρησε ωστόσο τις αρχές ότι δεν βοηθούν και ότι είναι αναγκασμένος ο ίδιος να πληρώσει για όλους και να διεκδικήσει εκ των υστέρων τα χρήματα από τους άλλους ιδιοκτήτες μέσω των δικαστηρίων. Να σημειώσουμε πάντως πως αρμόδιες πηγές, τόσο από τον ΕΟΑ όσο και από τον δήμο, αμφισβητούν απόλυτα τα όσα ισχυρίζεται και απαντούν ότι ο ίδιος έχει σκοπιμότητα να αγοράσει για επενδυτικούς σκοπούς όλα τα διαμερίσματα και δεν συνεργάζεται στις επιδιορθώσεις, παρόλο που εδώ και πέντε χρόνια γνωρίζει την επικινδυνότητα. Στην εν λόγω οικοδομή, όπως προκύπτει από το επιτόπιο ρεπορτάζ του «Π», τα ενοίκια κυμαίνονται στα 550-700 ευρώ ανά άτομο. Σε ερώτησή μας για το περιεχόμενο των επιστολών που έλαβε μέχρι τώρα από τον δήμο και ΕΟΑ, απάντησε ότι αυτές είναι στα ελληνικά και δεν γνωρίζει το περιεχόμενο, με το θέμα να χειρίζονται πολιτικοί μηχανικοί.

Η κατάσταση στη Γερμασόγεια

Σύμφωνα με κατάλογο που εξασφάλισε ο «Π» στον Δήμο Αμαθούντας υπάρχουν συνολικά άλλες 9 πολυκατοικίες που κρίνονται άμεσα επικίνδυνες. Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβανόταν και η μοιραία πολυκατοικία επί της οδό Αισχύλου. Άκρως επικίνδυνες θεωρούνται τρεις πολυκατοικίες που βρίσκονται επί της παραλιακής λεωφόρου, μεταξύ αυτών και η SEA GATE που αναφέρεται πιο πάνω. Ακόμα, επικίνδυνη πολυκατοικία υπάρχει στην οδό Μυρτιωτίσσης, στην οδό Έγκωμης, στην οδό Καλλιόπης, στην οδό Πέλωπος και στην οδό Δάφνης. Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες που παρουσιάζει ο «Π», ενώ όλες οι πολυκατοικίες είναι σε χρήση και γεμάτες κόσμο. Σε μερικές από τις εν λόγω πολυκατοικίες έχουν γίνει ήδη μερικά έργα συντήρησης, αλλά δεν έχει αρθεί η επικινδυνότητά τους. Επί τόπου διαπιστώσαμε ότι μόνο σε μία οικοδομή γίνονται αυτή τη στιγμή γενικευμένες εργασίες συντήρησης και η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Σημειώνεται ότι η εικόνα στη Γερμασόγεια είναι εξαιρετικά αντιφατική, αφού οι εν λόγω οικοδομές βρίσκονται ανάμεσα σε κτίσματα πολυτελείας ή ακόμα και πύργους που έχουν κτιστεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Στις εν λόγω επικίνδυνες πολυκατοικίες διαμένουν κυρίως ενοικιαστές, ως επί το πλείστον αλλοδαποί από τρίτες χώρες, ενώ σε καμία από αυτές δεν υπάρχει η οποιαδήποτε σήμανση ότι πρόκειται για επικίνδυνα κτήρια.