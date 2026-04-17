ΕΟΑ Αμμοχώστου: Επαναξιολογεί τις επικίνδυνες οικοδομές

Συνολικά 26 είναι οι επικίνδυνες οικοδομές σε ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με βάση την τελευταία επίσημη ενημέρωση, που είχε ο τοπικός ΕΟΑ από τους δήμους. Οι πλείστες αφορούν εγκαταλελειμμένα κτήρια και κατοικίες. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Γιάννης Καρούσος δήλωσε, ότι προγραμματίζεται επαναξιολόγηση όλων των επικίνδυνων οικοδομών, μέσω του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και εξωτερικών συνεργατών, ούτως ώστε να διενεργηθεί έλεγχος σ’ όλα τα κτήρια και να διαπιστωθεί το μέγεθος επικινδυνότητάς τους, αλλά και τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. «Σαν ΕΟΑ χρειαζόμαστε τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή να ενισχυθεί ο υφιστάμενος νόμος, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε άμεση αντίδραση σε τέτοιες περιπτώσεις», επισήμανε ο κ.Καρούσος.

Ανοδική πορεία στις αδειοδοτήσεις

Την ίδια ώρα ο ΕΟΑ Αμμοχώστου καταγράφει σημαντική αύξηση στην έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, γεγονός που, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που υλοποιούνται για επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον για νέες αναπτύξεις, τουριστικές, εμπορικές και οικιστικές, είναι έντονο. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία του τοπικού επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, καθώς ολοκληρώθηκαν συνολικά 2.384 άδειες (1.274 πολεοδομικές και 1.110 οικοδομικές), σε σύγκριση με 698 άδειες τον προηγούμενο χρόνο (353 πολεοδομικές και 345 οικοδομικές). "Η δυναμική αυτή", αναφέρει ανακοίνωση του ΕΟΑ Αμμοχώστου, "συνεχίζεται και το 2026, όπου μέχρι και τον Μάρτιο έχουν ήδη ολοκληρωθεί 641 άδειες, κάτι που καταδεικνύει, ότι η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους". Παράλληλα, τα μηνιαία στοιχεία επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών, αφού τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 11,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 44% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό. Τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 38,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 30,63% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο υπήρξε αύξηση 8,66% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Θέση του ΕΟΑ Αμμοχώστου είναι, πως η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη συστηματική ενίσχυση των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων, τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού και την έμφαση στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στις ακριτικές περιοχές

Σε δηλώσεις του στον "Π", ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος ανέφερε, ότι στην πλειοψηφία τους οι αιτήσεις αδειοδότησης, που υποβάλλονται στον Οργανισμό, αφορούν οικιστικές αναπτύξεις, προσθέτοντας, ότι με την ένταξη του δημοτικού διαμερίσματος Παραλιμνίου στο Σχέδιο Ακριτικών Περιοχών παρατηρείται ζωηρό ενδιαφέρον, κυρίως από νεαρά ζευγάρια, για ανέγερση κατοικιών σ’ αυτές τις περιοχές. Όπως είπε, δημότες άλλων περιοχών επιλέγουν, πλέον, τη Δερύνεια, το Παραλίμνι, το Φρέναρος, την Αυγόρου, το Δασάκι Άχνας και τις Βρυσούλλες για μόνιμη κατοίκηση, θέλοντας να επωφεληθούν από τα κίνητρα, που παρέχονται μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου. Όσον αφορά τις αιτήσεις για αδειοδοτήσεις νέων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αυτές αφορούν την Αγ. Νάπα και τον Πρωταρά, ενώ σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο της Αγίας Θέκλας, στο δημοτικό διαμέρισμα Σωτήρας, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες αναμένουν την κατάληξη των ενστάσεων, που υποβλήθηκαν για το τοπικό σχέδιο της περιοχής, προκειμένου να γνωρίζουν, τι είδους αναπτύξεις θα δικαιούνται ν’ ανεγείρουν.