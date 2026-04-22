BINTEO: Επίδειξη ισχύος από την Τεχεράνη σε παρέλαση με βαλλιστικούς πυραύλους

Συγκεντρώσεις υπέρ του καθεστώτος πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης 21/4 στην πρωτεύουσα του Ιράν επιδεικνύοντας βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα μήνυμα ισχύος προς την Ουάσινγκτον.

Πλάνα από τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB έδειχναν πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται καθώς πλησίαζε το τέλος της κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ το ιδιο βράδυ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας επ΄ αόριστον μέχρι το Ιράν να καταθέσει τις προτάσεις του, ενώ όπως ανακοίνωσε ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται.

