Live: Τρεις με πέντε ημέρες παράταση της εκεχειρίας το περιθώριο που δίνει ο Τραμπ στο Ιράν, σύμφωνα με το Αxios

Την ώρα που το Πακιστάν αναζητά να βρει την χρυσή τομή για να ξεπεραστεί ο σκόπελος του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ προκειμένου οι ΗΠΑ και το Ιράν να προχωρήσουν σε ανώτερο επίπεδο στον δεύτερο κύκλο των ειρηνευτικών συνομιλιών, νέες πληροφορίες γίνονται γνωστές για την παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Nτόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει στο Ιράν το πολύ άλλες τρεις με πέντε μέρες εκεχειρίας ώστε οι Ιρανοί να πάρουν τις αποφάσεις τους και να υποβάλουν την πρότασή τους. Η Τεχεράνη, η οποία δεν έστειλε εκπροσώπους στην Ισλαμαμπάντ για τις αναμενόμενες συνομιλίες την Τρίτη, δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στην ανακοίνωση του Τραμπ.

Ωστόσο, τα δύο χτυπήματα από τις ιρανικές δυνάμεις σε δύο εμπορευματικά πλοία, ένα εκ των οποίων ελληνικών συμφερόντων, εντείνουν την πίεση στους διαπραγματευτές, την ώρα που οι αγορές αγωνιούν για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, στον Λίβανο, ένταση καταγράφεται και στο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με το Ισραήλ. Η εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς παραβιάζεται συχνά με ανταλλαγές πυρών.

