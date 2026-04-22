Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Live: Τρεις με πέντε ημέρες παράταση της εκεχειρίας το περιθώριο που δίνει ο Τραμπ στο Ιράν, σύμφωνα με το Αxios

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με απειλές για επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου απαντά το Ιράν στην παράταση εκεχειρίας

Την ώρα που το Πακιστάν αναζητά να βρει την χρυσή τομή για να ξεπεραστεί ο σκόπελος του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ προκειμένου οι ΗΠΑ και το Ιράν να προχωρήσουν σε ανώτερο επίπεδο στον δεύτερο κύκλο των ειρηνευτικών συνομιλιών, νέες πληροφορίες γίνονται γνωστές για την παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Nτόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει στο Ιράν το πολύ άλλες τρεις με πέντε μέρες εκεχειρίας ώστε οι Ιρανοί να πάρουν τις αποφάσεις τους και να υποβάλουν την πρότασή τους. Η Τεχεράνη, η οποία δεν έστειλε εκπροσώπους στην Ισλαμαμπάντ για τις αναμενόμενες συνομιλίες την Τρίτη, δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στην ανακοίνωση του Τραμπ.

Ωστόσο, τα δύο χτυπήματα από τις ιρανικές δυνάμεις σε δύο εμπορευματικά πλοία, ένα εκ των οποίων ελληνικών συμφερόντων, εντείνουν την πίεση στους διαπραγματευτές, την ώρα που οι αγορές αγωνιούν για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, στον Λίβανο, ένταση καταγράφεται και στο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με το Ισραήλ. Η εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς παραβιάζεται συχνά με ανταλλαγές πυρών.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις / Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, cnn.gr

Tags

ΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝΤΕΧΕΡΑΝΗΠΟΛΕΜΟΣΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

