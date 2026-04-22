Ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξη στην ΕΕ το Μαυροβούνιο με την εκκίνηση διαδικασιών σύνταξης της Συνθήκης Προσχώρησης

Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε για το Μαυροβούνιο, καθώς οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών συμφώνησαν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας.

Οι πρέσβεις των 27 στο πλαίσιο της μακράς συνεδρίασης της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, αποφάσισαν τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας (ad hoc working party), η οποία θα αναλάβει την τεχνική προετοιμασία της συμφωνίας προσχώρησης — ένα κρίσιμο, αν και διαδικαστικό, βήμα στην πορεία προς την ένταξη.

Σε δήλωση εκπροσώπου της Κυπριακής Προεδρίας, τονίζεται ότι «σήμερα οι πρέσβεις της Coreper ενέκριναν τη σύσταση της ad hoc Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου». Όπως επισημαίνεται, «η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε εντατικά ώστε η ομάδα να συσταθεί το συντομότερο δυνατό, ιδίως δεδομένου του χρονοβόρου τεχνικού έργου που πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της σύνταξης της Συνθήκης,» ενώ προσθέτει πως «είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ένταξη είναι εφικτή για τις χώρες διεύρυνσης».

Το Μαυροβούνιο, μαζί με την Αλβανία, θεωρείται από τις πιο προχωρημένες υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ και θα μπορούσε να γίνει το πρώτο νέο μέλος μετά την ένταξη της Κροατίας το 2013.

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συνεχάρη το Μαυροβούνιο, σημειώνοντας ότι «σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς την ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως ανέφερε, «η απόφαση για σύσταση της Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη της νέας Συνθήκης Προσχώρησης αποτελεί σημαντικό ορόσημο», προσθέτοντας ότι «για πρώτη φορά από το 2014, η ΕΕ θέτει σε κίνηση τη διαδικασία για την επόμενη διεύρυνση».

Μέχρι σήμερα, το Μαυροβούνιο έχει ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις σε 14 από τα 35 διαπραγματευτικά κεφάλαια (clusters), τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, από τη φορολογία έως την περιβαλλοντική πολιτική, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ένταξη τα επόμενα χρόνια.

Θετικά αντέδρασε και η ηγεσία της χώρας, με την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Μαυροβουνίου, Μάιντα Γκόρτσεβιτς, να χαρακτηρίζει τα νέα από τις Βρυξέλλες, εξαιρετικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ