Ένοπλες επιθέσεις σε πολλές πόλεις στο Μάλι - «Υπό έλεγχο η κατάσταση» λέει ο στρατός (βίντεο)

Αντιμέτωπο με μια από τις μεγαλύτερες συντονισμένες επιθέσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται το Μάλι, με εκρήξεις και ανταλλαγές πυρών να καταγράφονται στην πρωτεύουσα Μπαμακό και σε άλλες πόλεις, ενώ ο στρατός διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και οι δυνάμεις ασφαλείας απωθούν τους επιτιθέμενους.

Νωρίτερα είχαν αναφερθεί εκρήξεις και παρατεταμένα πυρά στην πρωτεύουσα του Μάλι, Μπαμακό, καθώς ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν φαινομενικά συντονισμένες επιθέσεις σε όλη τη χώρα.

Ο στρατός σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, ανέφερε ότι «οι μάχες συνεχίζονται», προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εμπλοκή για την απώθηση των επιτιθέμενων».

Al Qaeda in Mali (JNIM) & Tuareg separatists of FLA have launched a nationwide offensive against Mali’s junta & its Russian allies



They’re reportedly successful, having entered the capital city Bamako &Taureg capital Kidal



It’s looks like Mali is falling to jihadists pic.twitter.com/icpZPqQRjM — Visegrád 24 (@visegrad24) April 25, 2026

Μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι ακούστηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί γύρω από τη στρατιωτική βάση του Κάτι, μια σημαντική εγκατάσταση έξω από την πρωτεύουσα. Στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να αποκλείσουν δρόμους στην περιοχή.

Επίσης υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις στο Γκάο και στο Κιντάλ, στα βόρεια, καθώς και στο Σεβαρέ στο κεντρικό Μάλι, σε αυτό που ένας αναλυτής περιγράφει ως τη μεγαλύτερη τζιχαντιστική επίθεση των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, ένας κάτοικος, που ταξίδευε επιστρέφοντας στο Μπαμακό από την Αιθιοπία, δήλωσε στο BBC ότι όλες οι πτήσεις προς την πόλη ακυρώθηκαν νωρίς το Σάββατο. Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι αναφερόμενες επιθέσεις έχουν επηρεάσει το αεροδρόμιο.

Convoy of jihadist militants with Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) seen moving south through the town of Kati just to the northwest of Mali’s capital Bamako, with small clashes reportedly taking place against elements of the Malian Army and Russia’s Africa Corps. pic.twitter.com/MYP0NBOoQt — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026

Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μάλι συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις, επικαλούμενη εκρήξεις και πυροβολισμούς γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοντίμπο Κεϊτά στο Μπαμακό και κοντά στο Κάτι.

Την ίδια ώρα, ο Ούλφ Λέσινγκ, επικεφαλής του Προγράμματος Σαχέλ του Ιδρύματος Konrad Adenauer στο Μάλι, δήλωσε στο BBC ότι το περιστατικό φαίνεται να είναι «η μεγαλύτερη συντονισμένη τζιχαντιστική επίθεση στο Μάλι εδώ και χρόνια».

Ο στρατός του Μάλι ανέφερε ότι μάχεται εναντίον μη ταυτοποιημένων «τρομοκρατικών ομάδων» και ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, ωστόσο ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποδηλώνουν ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν εμπλοκή της τζιχαντιστικής οργάνωσης Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) και των ανταρτών του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA).

Jihadist militants capture checkpoints and other positions of the Malian Army and Russia’s Africa Corps to the north of Mali’s capital Bamako. pic.twitter.com/3bTSe83j4q — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026

Ο Μοχάμεντ Ελμαουλούτ Ραμαντάν, εκπρόσωπος του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA), δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δυνάμεις τους έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους αρκετές θέσεις στο Γκάο και στο Κιντάλ. Παράλληλα, κάλεσε τις γειτονικές χώρες, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα, να μην παρέμβουν.

Το Μάλι κυβερνάται σήμερα από στρατιωτική χούντα υπό τον στρατηγό Ασιμί Γκοϊτά, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 2020, υποσχόμενος την αποκατάσταση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση των ένοπλων ομάδων.

Η χούντα είχε αρχικά ευρεία λαϊκή στήριξη, καθώς δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τη μακροχρόνια κρίση ασφάλειας που προκλήθηκε από την αυτονομιστική εξέγερση των Τουαρέγκ στον βορρά, την οποία στη συνέχεια οικειοποιήθηκαν ισλαμιστές μαχητές.

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ και οι γαλλικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί το 2013 για να αντιμετωπίσουν την κλιμακούμενη εξέγερση.

Πηγή: cnn.gr