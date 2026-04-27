«Ο άνθρωπος με τη σαλάτα»: Viral ο καλεσμένος στο δείπνο των ανταποκριτών που… δεν κουνήθηκε από τη θέση του -«Ήθελα να δω τη δράση» (βίντεο)

Το βίντεο με έναν ηλικιωμένο άνδρα, εν μέσω πυρών, όχι μόνο να μην αντιδρά, αλλά να απολαμβάνει το φαγητό του ενώ άδειαζε η αίθουσα, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, με τον ίδιο σε δηλώσεις του μετά το περιστατικό να δείχνει πως… απόλαυσε την «εμπειρία».

Ο Μάικλ Γκλαντζ, ανώτερος πράκτορας της Creative Artists Agency, μίλησε σε ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ για τη στάση του και σε δήλωσή του στο ΤΜΖ είπε πως δεν κουνήθηκε γιατί είχε… περιέργεια να δει τι θα συμβεί. «Δεν ήθελα να χάσω δευτερόλεπτο από τη δράση».

Who's this guy eating his salad in the middle of the White House Correspondents dinner shooting last night? pic.twitter.com/TNyOIa8Wn0 — Vince Langman (@LangmanVince) April 26, 2026

Ο Γκλαντζ παρέμεινε όρθιος και χαρακτηρίστηκε ως ο «άνθρωπος της σαλάτας», καθώς η εικόνα του μεταδιδόταν ζωντανά στο CNN.

«Δεν βλέπεις κάθε μέρα κάτι τέτοιο να συμβαίνει» πρόσθεσε, και επικαλέστηκε δύο λόγους για τους οποίους δεν έσκυψε έστω κάτω από το τραπέζι.

Man who went viral for eating his salad as guests hid under tables at White House Correspondents Dinner speaks out.



“Didn’t scare me at all. I just didn’t want to miss the show…I’m a hygiene freak there’s no way I’m putting my tucks on that dirty floor.”



«Ήθελα να δω τους πράκτορες να πέφτουν κάτω από τα τραπέζια»

«Πρώτον, έχω τη μέση μου και δεν ξέρω πώς θα κατάφερνα να σηκωθώ μετά. Δεύτερον, είμαι εμμονικός με την καθαριότητα και δεν θα λέρωνα το σμόκιν μου στο βρώμικο πάτωμα του ξενοδοχείου» είπε.

«Είμαι Νεοϋορκέζος. Ζούμε με σειρήνες και δραστηριότητα που συμβαίνει συνεχώς. Δεν φοβήθηκα. Υπήρχαν εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που έπεφταν πάνω από τραπέζια και καρέκλες, και ήθελα να δω».

Η αντίδρασή του έγινε viral στα σόσιαλ και μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί που έκαναν σύγκριση με τη μυστική υπηρεσία.

«Ένας πολύ χαλαρός τύπος, δεν τον είδα να αντιδρά ούτε για ένα δευτερόλεπτο, δεν έσκυψε, δεν άφησε καν το πιρούνι του... Ενώ η Μυστική Υπηρεσία έτρεχε πανικόβλητη και όλοι οι άλλοι έπεφταν κάτω, εκείνος συνέχιζε να τρώει σαν να ήταν πρόβλημα κάποιου άλλου και τελικά δικαιώθηκε», έγραψε ένας θαυμαστής στο X. «Απόλυτος θρύλος».

Πηγή: iefimerida.gr