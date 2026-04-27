«Ο άνθρωπος με τη σαλάτα»: Viral ο καλεσμένος στο δείπνο των ανταποκριτών που… δεν κουνήθηκε από τη θέση του -«Ήθελα να δω τη δράση» (βίντεο)

Ποινική δίωξη για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ασκήθηκε στον δράστη της επίθεσης στο Hilton

Ενώ οι καλεσμένοι στη δεξίωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έτρεχαν έξω από την αίθουσα είτε κρύβονταν κάτω από τα τραπέζια, ένας έμεινε… ατάραχος, τρώγοντας τη σαλάτα του.

Το βίντεο με έναν ηλικιωμένο άνδρα, εν μέσω πυρών, όχι μόνο να μην αντιδρά, αλλά να απολαμβάνει το φαγητό του ενώ άδειαζε η αίθουσα, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, με τον ίδιο σε δηλώσεις του μετά το περιστατικό να δείχνει πως… απόλαυσε την «εμπειρία».

 

Ο Μάικλ Γκλαντζ, ανώτερος πράκτορας της Creative Artists Agency, μίλησε σε ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ για τη στάση του και σε δήλωσή του στο ΤΜΖ είπε πως δεν κουνήθηκε γιατί είχε… περιέργεια να δει τι θα συμβεί. «Δεν ήθελα να χάσω δευτερόλεπτο από τη δράση».

 

Ο Γκλαντζ παρέμεινε όρθιος και χαρακτηρίστηκε ως ο «άνθρωπος της σαλάτας», καθώς η εικόνα του μεταδιδόταν ζωντανά στο CNN.

 

«Δεν βλέπεις κάθε μέρα κάτι τέτοιο να συμβαίνει» πρόσθεσε, και επικαλέστηκε δύο λόγους για τους οποίους δεν έσκυψε έστω κάτω από το τραπέζι.

 

«Ήθελα να δω τους πράκτορες να πέφτουν κάτω από τα τραπέζια»

«Πρώτον, έχω τη μέση μου και δεν ξέρω πώς θα κατάφερνα να σηκωθώ μετά. Δεύτερον, είμαι εμμονικός με την καθαριότητα και δεν θα λέρωνα το σμόκιν μου στο βρώμικο πάτωμα του ξενοδοχείου» είπε.

 

«Είμαι Νεοϋορκέζος. Ζούμε με σειρήνες και δραστηριότητα που συμβαίνει συνεχώς. Δεν φοβήθηκα. Υπήρχαν εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που έπεφταν πάνω από τραπέζια και καρέκλες, και ήθελα να δω».

 

Η αντίδρασή του έγινε viral στα σόσιαλ και μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί που έκαναν σύγκριση με τη μυστική υπηρεσία.

 

«Ένας πολύ χαλαρός τύπος, δεν τον είδα να αντιδρά ούτε για ένα δευτερόλεπτο, δεν έσκυψε, δεν άφησε καν το πιρούνι του... Ενώ η Μυστική Υπηρεσία έτρεχε πανικόβλητη και όλοι οι άλλοι έπεφταν κάτω, εκείνος συνέχιζε να τρώει σαν να ήταν πρόβλημα κάποιου άλλου και τελικά δικαιώθηκε», έγραψε ένας θαυμαστής στο X. «Απόλυτος θρύλος».

 

Πηγή: iefimerida.gr

