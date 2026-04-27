Ονοματοδοσία κυκλικού κόμβου Έγκωμης – Αγίου Δομετίου σε «Τάσος Μάρκου»

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή η τελετή ονοματοδοσίας του κυκλικού κόμβου Έγκωμης – Αγίου Δομετίου σε «Τάσος Μάρκου», παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Κωσταντίνου Ιωάννου, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Λευκωσίας.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, στον χαιρετισμό του είπε ότι από τώρα κάθε πολίτης που θα περνά από τον κυκλικό κόμβο "θα καλείται, έστω για μια στιγμή, να θυμηθεί και να αναλογιστεί το βάρος της ιστορίας που φέρει αυτό το όνομα". Κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα, "με πίστη και αποφασιστικότητα, για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη και ειρηνική".

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι ο Τάσος Μάρκου δεν ανήκει στο παρελθόν, "αλλά παραμένει επίκαιρος ως πρότυπο στάσης ζωής".

Ο γιος του ήρωα Πάρις Μάρκου ανέφερε ότι η ελευθερία δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Πρόσθεσε ότι κάποιοι πλήρωσαν το ύψιστο τίμημα "για να μπορούμε εμείς σήμερα να στεκόμαστε όρθιοι" και ανέφερε ότι η θυσία των ηρώων μας "δεν είναι το τέλος μια ιστορίας αλλά η αρχή της ευθύνης των επομένων".

Η εκδήλωση περιλάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τίτλο «Ωδή στον Τάσο Μάρκου». Συμμετείχαν ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης και η Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Μυράλη.

Την αφήγηση και επιμέλεια κειμένων είχε ο Κώστας Χαραλαμπίδης και την επιμέλεια οπτικού υλικού ο Μιχάλης Γεωργιάδης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπέγραψε επίσης ο Κύρος Πατσαλίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ