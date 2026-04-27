O 3χρονος γιος του Ναδάλ παίζει τένις σαν επαγγελματίας (βίντεο)

Μια τρυφερή στιγμή είχε πρόσφατα με τον 3χρονο γιο του σε αγώνα τένις στη Μαδρίτη ο Ράφαελ Ναδάλ, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Ο διάσημος τενίστας, με αφορμή το «Mutua Madrid Open», έδωσε έναν αγώνα μέσα στο γήπεδο της Ρεάλ, Σαντιάγκο Μπερναμπέου, με τον νούμερο 1 της κατάταξης της ΑΤΡ, Γιάνικ Σίνερ, και τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά και Τζούντ Μπέλιγχαμ.

Το άτυπο… διπλό Σίνερ - Μπέλιγχαμ απέναντι σε Ναδάλ - Κουρτουά έγινε viral, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε τελικά ο μικρός γιος του Ναδάλ, Ραφαέλ Τζούνιορ.

Το μήλο κάτω απ' τη μηλιά - Ο Ραφαέλ Τζούνιορ με άψογο στιλ

Κάποια στιγμή ο μικρός μπαίνει στο γήπεδο και ο πατέρας του, για να τον απασχολήσει, του πετάει το μπαλάκι του τένις.

Ο 5χρονος Ραφαέλ κρατάει τη ρακέτα και χτυπάει το μπαλάκι σαν επαγγελματίας, με άψογο στιλ, μιμούμενος φυσικά τον πατέρα του.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε τον θαυμασμό των χρηστών του Χ, που επαίνεσαν τον μπαμπά Ναδάλ όσο και τον μικρό του γιο, για τις ικανότητές του στο τένις.

Ο Ραφαέλ Τζούνιορ με κάθε ευκαιρία έμπαινε στο γήπεδο για να παίξει τένις και οι εικόνες κατέκλυσαν το Διαδίκτυο.

Μάλιστα, ο μικρός Ναδάλ κάθισε βιαστικά για να βγάλει φωτογραφία με τον Μπέλιγχαμ σαν επαγγελματίας, για να επιστρέψει αμέσως μετά στο τένις.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όσο απασχολημένος κι αν είναι, ξέρει ότι ο χρόνος με την οικογένεια είναι το πρωταρχικό» έγραψε κάποιος για τον Ναδάλ.

«Το ταλέντο φαίνεται ότι είναι οικογενειακό» σχολίασε κάποιος άλλος χρήστης για τον Ραφαέλ Τζούνιορ.

«Ο γιος του Ναδάλ ετοιμάζεται να κατακτήσει 15 τίτλους στο Ρολάν Γκαρός» ήταν ένα ακόμα σχόλιο θαυμασμού.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

