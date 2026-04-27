O 3χρονος γιος του Ναδάλ παίζει τένις σαν επαγγελματίας (βίντεο)

Ο διάσημος τενίστας, με αφορμή το «Mutua Madrid Open», έδωσε έναν αγώνα μέσα στο γήπεδο της Ρεάλ, Σαντιάγκο Μπερναμπέου, με τον νούμερο 1 της κατάταξης της ΑΤΡ, Γιάνικ Σίνερ, και τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά και Τζούντ Μπέλιγχαμ.

Το άτυπο… διπλό Σίνερ - Μπέλιγχαμ απέναντι σε Ναδάλ - Κουρτουά έγινε viral, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε τελικά ο μικρός γιος του Ναδάλ, Ραφαέλ Τζούνιορ.

Το μήλο κάτω απ' τη μηλιά - Ο Ραφαέλ Τζούνιορ με άψογο στιλ

Κάποια στιγμή ο μικρός μπαίνει στο γήπεδο και ο πατέρας του, για να τον απασχολήσει, του πετάει το μπαλάκι του τένις.

Ο 5χρονος Ραφαέλ κρατάει τη ρακέτα και χτυπάει το μπαλάκι σαν επαγγελματίας, με άψογο στιλ, μιμούμενος φυσικά τον πατέρα του.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε τον θαυμασμό των χρηστών του Χ, που επαίνεσαν τον μπαμπά Ναδάλ όσο και τον μικρό του γιο, για τις ικανότητές του στο τένις.

Ο Ραφαέλ Τζούνιορ με κάθε ευκαιρία έμπαινε στο γήπεδο για να παίξει τένις και οι εικόνες κατέκλυσαν το Διαδίκτυο.

Rafa Junior a expédié la photo avec Bellingham comme un professionnel pour retourner immédiatement jouer au tennis.



Μάλιστα, ο μικρός Ναδάλ κάθισε βιαστικά για να βγάλει φωτογραφία με τον Μπέλιγχαμ σαν επαγγελματίας, για να επιστρέψει αμέσως μετά στο τένις.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όσο απασχολημένος κι αν είναι, ξέρει ότι ο χρόνος με την οικογένεια είναι το πρωταρχικό» έγραψε κάποιος για τον Ναδάλ.

«Το ταλέντο φαίνεται ότι είναι οικογενειακό» σχολίασε κάποιος άλλος χρήστης για τον Ραφαέλ Τζούνιορ.

«Ο γιος του Ναδάλ ετοιμάζεται να κατακτήσει 15 τίτλους στο Ρολάν Γκαρός» ήταν ένα ακόμα σχόλιο θαυμασμού.

Πηγή: iefimerida.gr