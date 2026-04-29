Διαλύθηκε η Βουλή του Κοσόβου, σε εκλογές μετά το αδιέξοδο για τον πρόεδρο

Αποτυχία εκλογής Προέδρου εντός προθεσμίας λόγω αποχής της αντιπολίτευσης

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου διαλύθηκε, αφού δεν κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός συνταγματικής προθεσμίας, που εξέπνευσε τα μεσάνυχτα.

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές, το αργότερο 45 ημέρες από την διάλυση της Βουλής.

Σε καμία από τις τρεις συνεδριάσεις της Βουλής για να εκλεγεί πρόεδρος δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία, εξαιτίας αποχής βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Βασική προϋπόθεση δυνάμει του Συντάγματος του Κοσόβου για να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία εκλογής προέδρου είναι η συμμετοχή στην συνεδρίαση 80 από τους 120 βουλευτές που συνθέτουν το σώμα.

Ο υπηρεσιακός πλέον πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι κατηγόρησε κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «αδιαφορούν για την σταθερότητα στη χώρα και ο μοναδικός πολιτικός τους στόχος είναι να (τον) αποτρέψουν να ασκήσει την εξουσία».

Η αντιπολίτευση από την άλλη κατήγγειλε ότι «ο Άλμπιν Κούρτι προσπαθεί να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του και δεν επέδειξε διάθεση για πολιτικούς συμβιβασμούς» κατά τη διαδικασία για την εκλογή νέου προέδρου.

Οι πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο διεξήχθησαν την 28η Δεκεμβρίου 2025, όταν επικράτησε το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του πρωθυπουργού Κούρτι εξασφαλίζοντας 51% των ψήφων. Είχε προηγηθεί περίοδος πολιτικής αστάθειας για δέκα μήνες, εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.

Πηγή: protothema.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα