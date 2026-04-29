Top Kinisis: Κέρδη €617,9 χιλ. στους μετόχους το 2025, κτυπά τη βιομηχανία ο πόλεμος το 2026

Αύξηση των κερδών της ανακοίνωσε για το 2025 η εταιρεία Top Kinisis, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τη ζήτηση και τη ροή κρατήσεων, ενώ το 2026 η τουριστική βιομηχανία θα επηρεαστεί αρνητικά.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, η κερδοφορία του Συγκροτήματος διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το ενοποιημένο κέρδος να ανέρχεται σε €678.888 (2024: €704.765), παρά τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες κατά τη διάρκεια του έτους. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €617,9 χιλ. σε σχέση με €569,3 χιλ.το 2024.

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος παρουσίασε αύξηση 1,71%, ανερχόμενος σε €26,2 εκατ. σε σύγκριση με €25,8 εκατ. το 2024.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Συγκροτήματος κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 κυμάνθηκε στο 12.48% σε σύγκριση 12.77% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως εξηγεί η εταιρεία, η μείωση του μεικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στον δωδεκαήμερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση και οδήγησε σε προσωρινή επιβράδυνση των κρατήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συγκρότημα προχώρησε σε αυξημένες προωθητικές ενέργειες και παροχή εκπτώσεων προς το ταξιδιωτικό κοινό, καθώς και σε υψηλότερες προμήθειες προς συνεργαζόμενους ταξιδιωτικούς πράκτορες, με αποτέλεσμα τη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους.

Αύξηση 7,9% στα έξοδα διαχείρισης, +22% τα έξοδα πωλήσεων

Τα έξοδα διαχείρισης του Συγκροτήματος κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €2,4 εκατ. (2024: €2,2 εκατ.), παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%, η οποία οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στο κόστος προσωπικού, στο πλαίσιο ενίσχυσης των λειτουργιών και υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης του Συγκροτήματος.

Παράλληλα, τα έξοδα πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 22,41%, φθάνοντας τις €146,3 χιλ. (2024: €119,5 χιλ.), ως αποτέλεσμα της αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας, των επενδύσεων σε διαφήμιση και των συνθηκών έντονου ανταγωνισμού.

Θα επηρεαστεί η βιομηχανία το 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτιμά ότι κατά το 2026 η τουριστική βιομηχανία θα επηρεαστεί από την γενική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, για το 2026, η εταιρεία είχε προγραμματίσει να διακινήσει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τον ίδιο αριθμό ατόμων όπως και το 2025 με ναυλωμένες πτήσεις και δρομολογημένες πτήσεις σε όλο τον κόσμο, επίσης έχει προγραμματιστεί ότι θα διακινήσει και τον ίδιο αριθμό επιβατών όπως και πέρσι με κρουαζιέρες. Πάρα ταύτα αναμένεται ότι οι πωλήσεις θα επηρεαστούν αρνητικά σε σχέση με το 2026. Επιπλέον, σε σχέση με την αύξηση των εξόδων του Συγκροτήματος / της Εταιρείας, το Συγκρότημα / η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε αυτά να παραμείνουν σε επίπεδα που να μην επηρεάζουν την κερδοφορία της εταιρείας.