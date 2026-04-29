ΗΠΑ: Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται πως απείλησε τη ζωή του Τραμπ

Ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (FBI), βρέθηκε χθες Τρίτη αντιμέτωπος με νέα δίωξη, επειδή, σύμφωνα με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, «απείλησε» τη «ζωή» και «τη σωματική ακεραιότητα» του ρεπουμπλικάνου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζέιμς Κόμι, 65 ετών, αντιμετωπίζει δυο κατηγορίες, που του απαγγέλθηκαν από σώμα ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αφορούν φωτογραφία που είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο του 2025, η οποία εκλήφθηκε από την Κυβέρνηση Τραμπ ως «απειλή» κατά του αρχηγού του κράτους.

«Ήμουν πάντα αθώος, δεν φοβάμαι, πιστεύω απόλυτα στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη», αντέδρασε ο ενδιαφερόμενος σε βίντεο που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Substack.

Η είδηση για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του έγινε γνωστή τρεις ημέρες μετά την επίθεση ενόπλου σε δεξίωση ένωσης του Τύπου στην Ουάσιγκτον, ο φερόμενος ως δράστης της οποίας άκουσε να του ασκούνται κατηγορίες προχθές Δευτέρα, ιδίως για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε στις αρχές του μήνα την Υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, εξέλιξη που αποδόθηκε στο ότι δεν μπόρεσε να ασκήσει διώξεις σε βάρος προσώπων στο στόχαστρο του μεγιστάνα. Υπηρεσιακός Υπουργός ονομάστηκε ο Τοντ Μπλαντς, ως τότε δεύτερος τη τάξει στο Υπουργείο—και πρώην προσωπικός δικηγόρος του άλλοτε αστέρα της «ριάλιτι» τηλεόρασης.

«Το να απειλείται η ζωή του Προέδρου των ΗΠΑ δεν θα γίνει ποτέ ανεκτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης», είπε ο Τοντ Μπλαντς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι καθεμιά από τις δυο κατηγορίες σε βάρος του Τζέιμς Κόμι επισύρει ποινή ως και δέκα ετών κάθειρξης.

Τον Νοέμβριο, Ομοσπονδιακή Δικαστής ακύρωσε δυο δικογραφίες—που αρκετοί έκριναν πως ουσιαστικά υπαγορεύτηκαν από τον Πρόεδρο Τραμπ—με στόχους τον Τζέιμς Κόμι και τη Λετίσια Τζέιμς, την πρώην Γενική Εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξαιτίας του παράνομου διορισμού, σύμφωνα με την ετυμηγορία, της εισαγγελέα που ανέλαβε να ασκήσει διώξεις.

Ο Τζέιμς Κόμι, που καθαιρέθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2017, ενώ το FBI ερευνούσε την πιθανή ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, αντιμετώπιζε την κατηγορία της ψευδορκίας επειδή αρνήθηκε, απαντώντας σε ερώτηση Γερουσιαστή, πως έδωσε το πράσινο φως προκειμένου Υποδιευθυντής του να μιλήσει ανωνύμως σε μέσα ενημέρωσης για τις έρευνες της υπηρεσίας.

Αυτή τη φορά διώκεται επειδή μοιράστηκε φωτογραφία μέσω Instagram τον Μάιο του 2025. Σε αυτήν οι αμερικανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Τραμπ προσωπικά, σημείωσαν πως είδαν απειλή κατά της ζωής του ρεπουμπλικάνου.

Στην επίμαχη φωτογραφία, που κατόπιν ο ενδιαφερόμενος απέσυρε, εικονίζονταν κοχύλια που σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47» στην άμμο.

Ο πρώτος αριθμός ενίοτε χρησιμοποιείται όταν θέλει κανείς να εκφράσει την επιθυμία να φύγει, ως ακόμη και να σκοτωθεί, κάποιος άλλος. Ο δεύτερος προφανώς παρέπεμπε στον Ντόναλντ Τραμπ, τον 45ο και 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η εικόνα αυτή αποτελούσε «σοβαρή» έκφραση «πρόθεσης να προκληθεί βλάβη στον πρόεδρο των ΗΠΑ», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Ο Ντικ Ντέρμπιν, ο κυριότερος εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας, στηλίτευσε τη νέα δίωξη σε βάρος του Τζέιμς Κόμι, κρίνοντας πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης εργαλειοποιείται, «μετατρέπεται σε όπλο» κι αποπειράται να ικανοποιήσει τα «χειρότερα ένστικτα» του Αμερικανού Προέδρου, με άλλα λόγια τον ρεβανσισμό του.

Ο Τζέιμς Κόμι είχε δώσει εξήγηση μέσω Instagram. «Ανέβασα νωρίτερα φωτογραφία με μερικά κοχύλια που είδα σήμερα κάνοντας περίπατο στην παραλία κι υπέθεσα πως ήταν πολιτικό μήνυμα. Δεν συνειδητοποίησα πως ορισμένοι συνδέουν τους αριθμούς αυτούς με βία. Δεν το κατάλαβα, αλλά εναντιώνομαι σε κάθε μορφή βίας και έτσι απέσυρα την ανάρτηση», είχε γράψει.

Μολαταύτα, οι Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές ανακοίνωσαν αμέσως μετά πως διενεργούσε έρευνα η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία του Αρχηγού του αμερικανικού Κράτους και υψηλών προσώπων (Secret Service) για την «απειλή» σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

ΚΥΠΕ