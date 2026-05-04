Λειψία: Δύο νεκροί και δεκαπέντε τραυματίες ο τραγικός απολογισμός από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος

Ο οδηγός συνελήφθη, αν και δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες για τα κίνητρα του.

Για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες - εκ των οποίων οι δύο σοβαρά - έκανε λόγο η εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Λειψία, αναφερόμενη στο περιστατικό με αυτοκίνητο το οποίο νωρίτερα απόψε έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Πρώτα το αυτοκίνητο παρέσυρε μια ποδηλάτη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Taigo και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία, ενώ τα καταστήματα της περιοχής έκλεισαν άμεσα. Στο κέντρο της Λειψίας έχει δημιουργηθεί επίσης κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται π.χ. σε κατάσταση σοκ και χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.

Σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα απόψε οι τοπικές αρχές θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

