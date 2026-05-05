«Ποιος θα κάνει πίσω;»: Το μεγάλο δίλημμα Τραμπ και Τεχεράνης στον Περσικό - Τι λέει ο διεθνολόγος Δημοσθένης Δημόπουλος

Απρόβλεπτη χαρακτήρισε την κατάσταση στο θέμα του πολέμου με το Ιράν ο διεθνολόγος Δημοσθένης Δημόπουλος λέγοντας ότι όλα εξαρτώνται από το ποια από τις δύο πλευρές, ΗΠΑ ή Ιράν, θα κάνουν πίσω ή εάν θα οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ για τις τελευταίες εξελίξεις με την άνοδο των εντάσεων, ο κ. Δημόπουλος είπε αρχικά ότι οι ΗΠΑ, δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους με στρατιωτικά μέσα και στη συνέχεια έδωσαν - υπό το πρίσμα των διεθνών πιέσεων και των οικονομικών πιέσεων - μία ευκαιρία στην διπλωματία μέσω των διαπραγματεύσεων, ενώ ταυτόχρονα με ένα συνδυασμό οικονομικών και στρατιωτικών πιέσεων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού προσπάθησαν να αναγκάσουν το Ιράν να δεχθεί τους όρους τους κάτι που απέτυχε.

"Αρα, εφόσον ο χρόνος περνά και πλησιάζουμε και σε αμερικανικές εκλογές, η τιμή του πετρελαίου παραμένει υψηλή και γενικότερα οι πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι πολύ έντονες, υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι μίας επερχόμενης παγκόσμιας ύφεσης και οι ΗΠΑ προσπαθούν με αυτή την νέα κίνηση, δηλαδή με το να παύσουν ουσιαστικά το 'όπλο' του Ιράν που είναι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, να τους εξωθήσουν σε μία συμφωνία, σε μία συνθηκολόγηση".

Αυτό, πρόσθεσε, θα δίνει την δυνατότητα στον Πρόεδρο Τραμπ να δηλώσει ότι κατάφερε να πετύχει μία καλύτερη συμφωνία με το Ιράν καλύτερη από αυτή του Προέδρου Ομπάμα το 2015.

"Αυτός είναι ο στόχος. Ετσι, ο Τραμπ θα μπορεί να απεμπλακεί και να παρουσιαστεί ως νικητής. Για να πετύχει αυτό πρέπει να παρουσιάσει μία συμφωνία που να είναι καλύτερη από αυτή του Ομπάμα του 2015. Αυτό είναι το όλο ζήτημα" εκτίμησε.

Ο κ. Δημόπουλος είπε ότι το Ιράν δεν φαίνεται διατεθειμένο να επιτρέψει στους Αμερικανούς να σπάσουν αυτό τον έλεγχο και πρόσθεσε ότι "εδώ θα παιχθεί το όλο ζήτημα".

"Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες μέρες" είπε σημειώνοντας πως "η όλη έκβαση αυτού του νέου κεφαλαίου αυτού του πολέμου εξαρτάται από το αν οι Ιρανοί θα χτυπήσουν πλοία, πώς θα απαντήσουν οι Αμερικανοί".

Επισήμανε ότι φαίνεται πως οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν πάρει εντολή όχι μόνο να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones που προσπαθούν να επιτεθούν σε τρίτα πλοία αλλά και να πλήξουν τα σημεία από όπου εκτοξεύονται, κάτι που θα σημαίνει χτυπήματα στο έδαφος του Ιράν.

"Εάν συμβεί αυτό θα αποτελέσει κλιμάκωση και θα οδηγήσει στην κατάρρευση της εκεχειρίας και θα ξεκινήσουν ξανά οι εχθροπραξίες" είπε.

Σημειώνοντας ότι είναι περιορισμένα τα αποθέματα των εξελιγμένων οπλικών συστημάτων ακριβείας των ΗΠΑ για αναχαίτιση πυραύλων και drones είπε ότι εάν οι Ιρανοί αποφασίσουν να επιτεθούν με μεγάλο μέγεθος δυνάμεων σε αυτά τα πλοία στα Στενά είναι πολύ εύκολο να γίνει κορεσμός της άμυνας των Αμερικανών και να μην μπορούν ούτε να προστατεύσουν τα πλοία ούτε να αμυνθούν.

"Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη και ουσιαστικά θα δούμε ποιος θα κάνει πρώτος πίσω ή αν θα πάμε σε μία κλιμάκωση" είπε.

Ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή λόγω των οικονομικών πιέσεων και των εκλογών αλλά και λόγω της απροθυμίας των Ευρωπαίων και των υπολοίπων συμμάχων να συνδράμουν στην επιχείρηση στέλνοντας πλοία με τα οποία θα αναχαίτιζαν πυραύλους και drone.

"Είναι πολύ πιθανό να εκτροχιαστεί το θέμα και να ξαναγυρίσουμε σε ένα θερμό πόλεμο γιατί τώρα ουσιαστικά τις τελευταίες εβδομάδες έχει απλά παγώσει η κατάσταση" κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ