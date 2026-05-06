Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία ΕΕ–Καναδά για συμμετοχή στο SAFE

Εγκρίθηκε την Τετάρτη από δύο Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, σχετικά με τη συμμετοχή καναδικών νομικών προσώπων και προϊόντων καταγωγής της αμερικανικής χώρας στο πλαίσιο του Μηχανισμού SAFE.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), υπερψήφισαν την έκθεση με 78 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 5 αποχές.

Η συμφωνία ρυθμίζει τους όρους συμμετοχής του Καναδά στο πρόγραμμα δανειοδοτήσεων του SAFE, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικασίες δημόσιων προμηθειών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σε δηλώσεις της, η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής, Μαρί-Άγκνες Στρακ-Ζίμερμαν, ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη συμφωνία που εντάσσει χώρα εκτός Ευρώπης στο SAFE, σημειώνοντας ότι ο Καναδάς έχει επιλέξει να συμμετάσχει και να καταβάλει χρηματική συνεισφορά για τον σκοπό αυτό.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, αν και η διαδικασία ψηφοφορίας είναι τεχνικά απλή, το διεθνές περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα δεν είναι αντίστοιχα απλό, ενώ γνωστοποίησε ότι θα ηγηθεί αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Καναδά αργότερα μέσα στον μήνα για συνομιλίες σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας και το πρόγραμμα SAFE.

Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη συναίνεσή του για τη σύναψη της συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και τη σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία προβλέπει ότι το τελικό στάδιο έγκρισης θα πραγματοποιηθεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ