Χουριέτ: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το 2036 o πύραυλος Yıldırımhan - Τα χαρακτηριστικά και η ισχύς του

Φέρεται να διαθέτει βεληνεκές περίπου 6.000 χιλιομέτρων, τέσσερις κινητήρες και μέγιστη ταχύτητα έως Mach 25

Ο νέος διηπειρωτικός πύραυλος «Yıldırımhan», που παρουσιάστηκε στην αμυντική έκθεση SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη, αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το 2036, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος ξεκινά από την αξιολόγηση επιχειρησιακών αναγκών και πιθανών απειλών, ενώ ακολουθούν τα στάδια σχεδιασμού, έρευνας, ανάπτυξης πρωτοτύπων και δοκιμών εδάφους και πτήσης, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Η Χουριέτ αναφέρει ότι ο «Yıldırımhan» φέρεται να διαθέτει βεληνεκές περίπου 6.000 χιλιομέτρων, τέσσερις κινητήρες και μέγιστη ταχύτητα έως Mach 25. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο με βάση το τετροξείδιο του αζώτου και έχει μήκος περίπου 18 μέτρα.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η εμβέλεια του συστήματος επιτρέπει κάλυψη μεγάλων περιοχών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και τμημάτων της Ασίας, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία στον τομέα της αποτροπής.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η παρουσίαση του πυραύλου προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και συζητήσεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στις περιφερειακές ισορροπίες.

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

