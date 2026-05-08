Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η στιγμή που μαχητικά των ΗΠΑ χτυπούν τα φουγάρα ιρανικών δεξαμενόπλοιων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως ισχυρίζονται οι Αμερικανοί, πρόκειται για δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Βίντεο με τα χτυπήματα που κατάφεραν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM.

Όπως ισχυρίζονται οι Αμερικανοί, πρόκειται για δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το Κεντρικό Διοικητήριο των ΗΠΑ (CENTCOM) σημείωσε σε ανακοίνωση πως έθεσε εκτός λειτουργίας «τα ιρανικής σημαίας δεξαμενόπλοια Sea Star III και Sevda στις 8 Μαΐου, καθώς προσπάθησαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό».

«Ένα μαχητικό F/A-18 Super Hornet του Ναυτικού των ΗΠΑ από το USS George H.W. Bush χτύπησε με ακρίβεια τα φουγάρα και των δύο πλοίων με πυρομαχικά, εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στην Ιran» τονίζεται.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση 

Πηγή: iefimerida.gr -

 

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα