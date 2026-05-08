Η στιγμή που μαχητικά των ΗΠΑ χτυπούν τα φουγάρα ιρανικών δεξαμενόπλοιων

Βίντεο με τα χτυπήματα που κατάφεραν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM.

Όπως ισχυρίζονται οι Αμερικανοί, πρόκειται για δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το Κεντρικό Διοικητήριο των ΗΠΑ (CENTCOM) σημείωσε σε ανακοίνωση πως έθεσε εκτός λειτουργίας «τα ιρανικής σημαίας δεξαμενόπλοια Sea Star III και Sevda στις 8 Μαΐου, καθώς προσπάθησαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό».

«Ένα μαχητικό F/A-18 Super Hornet του Ναυτικού των ΗΠΑ από το USS George H.W. Bush χτύπησε με ακρίβεια τα φουγάρα και των δύο πλοίων με πυρομαχικά, εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στην Ιran» τονίζεται.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση

CENTCOM:



U.S. forces disabled the Iranian-flagged tankers Sea Star III and Sevda on May 8 as they attempted to enter an Iranian port in violation of the U.S. blockade.



A U.S. Navy F/A-18 Super Hornet from USS George H.W. Bush struck both vessels’ smokestacks with precision… pic.twitter.com/CNQaEuJEfl — Clash Report (@clashreport) May 8, 2026

Πηγή: iefimerida.gr -