Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για θαλάσσιες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

H Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή για την κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κίνηση θεωρείται το πρώτο βήμα για την επίσημη εδραίωση των τουρκικών διεκδικήσεων σε περιοχές με υφιστάμενα ή πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου και ενδέχεται να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διαφορές Ελλάδας – Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες.

Το θέμα αναπαράγεται σε τουρκικά ΜΜΕ, αναφέροντας ότι το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη δημιουργία νομικής βάσης για τις τουρκικές αξιώσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο δημοσίευμα είχε εμφανιστεί και στην Μιλλιέτ την περασμένη Κυριακή.

