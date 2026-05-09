Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ρωσία: Η Μόσχα τιμά σήμερα την επέτειο της 9ης Μαΐου 1945, τηρώντας την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από τη Νέα Σμύρνη του 1993 στο υπερθέαμα της M72 World Tour, οι Metallica επιστρέφουν στην Αθήνα με μια παραγωγή-θηρίο, εκατοντάδες ηχεία, τεράστιες οθόνες και μια σχέση με το ελληνικό κοινό που κρατά πάνω από τρεις δεκαετίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδέχθηκε την τριήμερη κατάπαυση πυρός που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου η Ρωσία να πραγματοποιήσει χωρίς επιθέσεις την παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ από σήμερα Σάββατο και συνοδεύεται από συμφωνία ανταλλαγής 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτή είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αμέσως μετά, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα τηρήσει την εκεχειρία και έδωσε εντολή να μην υπάρξουν επιθέσεις κατά της παρέλασης στη Μόσχα.

«Η Κόκκινη Πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των Ουκρανών αιχμαλώτων που θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Περιορισμένη φέτος η παρέλαση της 9ης Μαΐου

Οι φετινοί εορτασμοί για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας θα πραγματοποιηθούν σε αισθητά μικρότερη κλίμακα, υπό τον φόβο ουκρανικών επιθέσεων με drones.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου δύο δεκαετίες:

  • δεν θα υπάρξει παρέλαση αρμάτων μάχης στην Κόκκινη Πλατεία
  • δεν θα παρουσιαστούν βαριά οπλικά συστήματα
  • δεν θα συμμετάσχουν σώματα δοκίμων και στρατιωτικών σχολών

Παρά τους περιορισμούς, στρατιωτικά τμήματα θα παρελάσουν μπροστά από το μαυσωλείο του Βλαντίμιρ Λένιν, ενώ ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία και θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Απειλές και επιθέσεις με drones

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση ουκρανικού πλήγματος κατά της παρέλασης θα υπάρξουν μαζικά πυραυλικά χτυπήματα στο Κίεβο.

Παρά τις προηγούμενες προσπάθειες εκεχειρίας, Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, ενώ οι επιθέσεις με drones συνεχίζονται.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 44 ουκρανικά drones μέσα σε λίγες ώρες το βράδυ της Παρασκευής.

Λιγότεροι ξένοι ηγέτες στη Μόσχα

Η φετινή παρέλαση πραγματοποιείται και με αισθητά περιορισμένη διεθνή παρουσία.

Στη Μόσχα ταξίδεψαν, μεταξύ άλλων:

  • ο πρόεδρος της Λευκορωσίας
  • εκπρόσωποι της Μαλαισίας και του Λάος
  • ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο

Η 9η Μαΐου αποτελεί τη σημαντικότερη εθνική εορτή της Ρωσίας και βασικό πολιτικό και συμβολικό γεγονός για το Κρεμλίνο, ιδιαίτερα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον το πέμπτο έτος του.

ertnews.gr

Tags

ΟΥΚΡΑΝΙΑΜΟΣΧΑΝΑΖΙΣΛΟΒΑΚΙΑΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα