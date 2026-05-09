Ρωσία: Η Μόσχα τιμά σήμερα την επέτειο της 9ης Μαΐου 1945, τηρώντας την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδέχθηκε την τριήμερη κατάπαυση πυρός που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου η Ρωσία να πραγματοποιήσει χωρίς επιθέσεις την παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ από σήμερα Σάββατο και συνοδεύεται από συμφωνία ανταλλαγής 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτή είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αμέσως μετά, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα τηρήσει την εκεχειρία και έδωσε εντολή να μην υπάρξουν επιθέσεις κατά της παρέλασης στη Μόσχα.

«Η Κόκκινη Πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των Ουκρανών αιχμαλώτων που θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Περιορισμένη φέτος η παρέλαση της 9ης Μαΐου

Οι φετινοί εορτασμοί για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας θα πραγματοποιηθούν σε αισθητά μικρότερη κλίμακα, υπό τον φόβο ουκρανικών επιθέσεων με drones.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου δύο δεκαετίες:

δεν θα υπάρξει παρέλαση αρμάτων μάχης στην Κόκκινη Πλατεία

δεν θα παρουσιαστούν βαριά οπλικά συστήματα

δεν θα συμμετάσχουν σώματα δοκίμων και στρατιωτικών σχολών

Παρά τους περιορισμούς, στρατιωτικά τμήματα θα παρελάσουν μπροστά από το μαυσωλείο του Βλαντίμιρ Λένιν, ενώ ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία και θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Απειλές και επιθέσεις με drones

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση ουκρανικού πλήγματος κατά της παρέλασης θα υπάρξουν μαζικά πυραυλικά χτυπήματα στο Κίεβο.

Παρά τις προηγούμενες προσπάθειες εκεχειρίας, Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, ενώ οι επιθέσεις με drones συνεχίζονται.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 44 ουκρανικά drones μέσα σε λίγες ώρες το βράδυ της Παρασκευής.

Λιγότεροι ξένοι ηγέτες στη Μόσχα

Η φετινή παρέλαση πραγματοποιείται και με αισθητά περιορισμένη διεθνή παρουσία.

Στη Μόσχα ταξίδεψαν, μεταξύ άλλων:

ο πρόεδρος της Λευκορωσίας

εκπρόσωποι της Μαλαισίας και του Λάος

ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο

Η 9η Μαΐου αποτελεί τη σημαντικότερη εθνική εορτή της Ρωσίας και βασικό πολιτικό και συμβολικό γεγονός για το Κρεμλίνο, ιδιαίτερα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον το πέμπτο έτος του.

