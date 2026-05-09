Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Ντένβερ - Αεροπλάνο «πάτησε» και σκότωσε άτομο που κινούνταν στο διάδρομο

Μία αδιανόητη τραγωδία έλαβε χώρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ στις ΗΠΑ όταν ένα αεροσκάφος της Frontier Airlines χτύπησε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο και τον σκότωσε.

Καθώς το αεροπλάνο αναχωρούσε από τον Ντένβερ «το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε έναν πεζό στον διάδρομο προσγείωσης κατά την απογείωση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Εξαιτίας της σύγκρουσης «εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και οι πιλότοι ματαίωσαν την απογείωση. Οι επιβάτες στη συνέχεια εκκενώθηκαν με ασφάλεια μέσα από τσουλήθρες του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους», όπως αναφέρει το CNNi.

Στην πτήση με προορισμό το Λος Άντζελες επέβαιναν 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

