Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Ντένβερ - Αεροπλάνο «πάτησε» και σκότωσε άτομο που κινούνταν στο διάδρομο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καθώς το αεροπλάνο αναχωρούσε από τον Ντένβερ «το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε έναν πεζό στον διάδρομο προσγείωσης κατά την απογείωση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Μία αδιανόητη τραγωδία έλαβε χώρα στο  Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ στις ΗΠΑ όταν ένα αεροσκάφος της Frontier Airlines χτύπησε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο και τον σκότωσε.

Καθώς το αεροπλάνο αναχωρούσε από τον Ντένβερ «το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε έναν πεζό στον διάδρομο προσγείωσης κατά την απογείωση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Εξαιτίας της σύγκρουσης «εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και οι πιλότοι ματαίωσαν την απογείωση. Οι επιβάτες στη συνέχεια εκκενώθηκαν με ασφάλεια μέσα από τσουλήθρες του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους», όπως αναφέρει το CNNi.

Στην πτήση με προορισμό το Λος Άντζελες επέβαιναν 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΑεροδρόμιαΗΠΑΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα