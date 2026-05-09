Σφοδρή κόντρα Νικόλα Παπαδόπουλου και Οδυσσέα Μιχαηλίδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Στο κάδρο Φαίδωνας Φαίδωνος και Χριστόφορος Τορναρίτης

Στα ύψη βρίσκεται το πολιτικό θερμόμετρο ενόψει των βουλευτικών εκλογών, με νέα έντονη αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου και του επικεφαλής του Κινήματος Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο κ. Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες ο κ. Μιχαηλίδης κατήγγειλε πρόσωπα που στη συνέχεια δικαιώθηκαν, κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, στην κόρη του πρώην πρύτανη και στα παιδιά του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, δημοσίευσε απόσπασμα από το χθεσινοβραδινό debate του Omega, στο οποίο υποστήριξε ότι ο κ. Μιχαηλίδης, κατά τη θητεία του ως Γενικός Ελεγκτής, «κάλυπτε τον δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος», δίνοντάς του, όπως ανέφερε, συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση έργων, ενώ σήμερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, διαπιστώνονται οικονομικές εκκρεμότητες και «τρύπες» εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Πάφου.

Η απάντηση του κ. Μιχαηλίδη ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Κάλεσε τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να δημοσιοποιήσει τις δικαστικές αποφάσεις στις οποίες αναφέρεται, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απομάκρυνε τον Δημήτρη Παπαδάκη από το Άλμα λόγω ψεύτικων μηνυμάτων που σχετίζονταν με την υπόθεση Σάντη. Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί ο κ. Μιχαηλίδης δεν παρέδωσε αυτοβούλως στην Αστυνομία τα μηνύματα που, όπως υποστήριξε, είχε ανταλλάξει με τον Χασαπόπουλο και τα οποία, κατά τον ίδιο, ενδέχεται να καταδεικνύουν το αδίκημα της ψευδορκίας.

Απαντώντας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι «Καταλαβαίνω το πρόβλημα σου. Ο υποψήφιος βουλευτής σας Μιχάλης Γιακουμής κατηγορήθηκε πρόσφατα για πολύ σοβαρά πράγματα». Όπως σημείωσε, άλλα κόμματα, όπως ο ΔΗΣΥ και το Κίνημα Κυνηγών, απέσυραν υποψηφίους τους όταν προέκυψαν ζητήματα προς διερεύνηση, παρότι δεν είχαν καταδικαστεί ούτε αντιμετώπιζαν ποινική δίωξη. Αντίθετα, κατηγόρησε το ΔΗΚΟ ότι στην περίπτωση του κ. Γιακουμή «κάνει την πάπια».

Σε υστερόγραφό του, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι για το κινητό του Χασαπόπουλου ο κ. Παπαδόπουλος μπορεί να ρωτήσει τον Χριστόφορο Τορναρίτη, ο οποίος, όπως υποστήριξε, το είχε εξετάσει «φύλλο και φτερό» χωρίς να εντοπίσει οτιδήποτε επιλήψιμο. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο ο Νικόλας Παπαδόπουλος εμφανίζεται μαζί με τον Χριστόφορο Τορναρίτη να τραγουδούν και να παίζουν κιθάρα.