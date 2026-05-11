Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να κατοχυρώσει με νόμο θαλάσσιες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Το αμερικανικό πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θεωρείται το πρώτο βήμα για την επίσημη καταγραφή και εδραίωση των τουρκικών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένων περιοχών με υφιστάμενα ή πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση της Άγκυρας ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις ήδη υπάρχουσες εντάσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα λόγω της μακροχρόνιας διαφωνίας με την Ελλάδα για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Το δημοσίευμα προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον και στα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία αναφέρουν ότι το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη δημιουργία νομικής βάσης για τις τουρκικές αξιώσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

Όπως σημειώνεται, σύμφωνα με τις ίδιες ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Άγκυρα βλέπει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως βήμα «επίσημης ανακήρυξης» των διεκδικήσεών της επί πιθανών ενεργειακών πόρων.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν επίσης ότι, κατά το Bloomberg, η σχεδιαζόμενη ρύθμιση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη σε σχέση με τις διαχρονικές ελληνοτουρκικές διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο δημοσίευμα είχε εμφανιστεί και στην τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ την περασμένη Κυριακή, ωστόσο η νέα αναφορά του Bloomberg θεωρείται ότι βασίζεται σε επιπλέον πληροφορίες από πηγές εντός της τουρκικής πλευράς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι χάρτες που συνοδεύουν τα τουρκικά δημοσιεύματα δεν φαίνεται να συνδέονται άμεσα με το φερόμενο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο.

