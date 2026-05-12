Χανταϊός: Απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο – Τρία τα νέα κρούσματα

Οι τελευταίοι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον χανταϊό, καθώς οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει από τη Δευτέρα τρία νέα κρούσματα.

Το MV Hondius αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό τις Κάτω Χώρες τη Δευτέρα, αφού αποβιβάστηκαν οι έξι τελευταίοι επιβάτες του – τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός – καθώς και ορισμένα μέλη του πληρώματος.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος υπήκοος που είχαν επιστρέψει προηγουμένως στην πατρίδα τους βρέθηκαν θετικοί, ανέφεραν οι αρχές. Έχουν επιβεβαιωθεί επτά κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το MV Hondius, ενώ υπάρχουν άλλα δύο ύποπτα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανέφερε ότι ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη, αφού απομακρύνθηκε από το πλοίο, βρέθηκε επίσης θετικός στον χανταϊό τη Δευτέρα.

Την Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ένας δεύτερος Αμερικανός υπήκοος που επέστρεψε με την πτήση επαναπατρισμού της Κυριακής παρουσίασε επίσης ήπια συμπτώματα, προσθέτοντας ότι και οι δύο επιβάτες επέστρεψαν σε «μονάδες βιολογικού περιορισμού από υπερβολική προσοχή».

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ δήλωσε ότι μια γυναίκα βρίσκεται σε απομόνωση στο Παρίσι και ότι η υγεία της επιδεινώνεται, ενώ έχουν εντοπιστεί 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Δύο Βρετανοί υπήκοοι με επιβεβαιωμένα κρούσματα νοσηλεύονται επί του παρόντος στις Κάτω Χώρες και τη Νότια Αφρική.

Ποιοι παραμένουν στο πλοίο

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι 27 άτομα παραμένουν στο πλοίο, μεταξύ των οποίων 25 μέλη του πληρώματος και δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Αυτά περιλαμβάνουν 17 άτομα από τις Φιλιππίνες, τέσσερα από τις Κάτω Χώρες (συμπεριλαμβανομένων των δύο μελών του ιατρικού προσωπικού), τέσσερα από την Ουκρανία, ένα από τη Ρωσία και ένα από την Πολωνία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι Ουκρανοί που βρίσκονται στο πλοίο θα βοηθήσουν στη μεταφορά του πλοίου στις Κάτω Χώρες και θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρική μονάδα κατά την άφιξή τους. Πρόσθεσε ότι δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα ασθένειας.

Πάνω από 90 επιβάτες του πλοίου, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στις Καναρίους Νήσους της Ισπανίας, έχουν επαναπατριστεί τις τελευταίες ημέρες.

ΠΟΥ: Επτά κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί στο κρουαζιερόπλοιο

Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.

Διεθνής επιφυλακή

Παρόμοιες επιχειρήσεις επαναπατρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από τους 17 επιβάτες που επέστρεψαν, ένας βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ήπια συμπτώματα. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται ήδη σε εξειδικευμένη μονάδα καραντίνας στη Νεμπράσκα, όπου θα τεθούν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Μια Γαλλίδα επιβάτης, από τους συνολικά πέντε Γάλλους υπηκόους που απομακρύνθηκαν από το πλοίο, βρέθηκε θετική στον ιό και νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, όπως δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό. Η επιβάτης άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα κατά την επιστροφή της από την Τενερίφη και βρέθηκε θετική κατά την άφιξή της. Η υγεία της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η Ριστ.

Παράλληλα, ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί που ήταν μαζί του στο κρουαζιερόπλοιο είναι αρνητικοί στον χανταϊό, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 22 επιβάτες τέθηκαν σε καραντίνα 72 ωρών σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, προτού συνεχίσουν τον υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισμό για διάστημα έως και 45 ημερών. Παρά τα μέτρα, οι βρετανικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

Στην Ιταλία, τέσσερις περιπτώσεις που σχετίζονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα τελούν υπό επιτήρηση και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα στο σπίτι τους, ενώ συνεχίζεται η ιχνηλάτηση επαφών.

Στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης

Στην Ελλάδα, ένας επιβάτης του ίδιου πλοίου νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο ασθενής δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, ωστόσο η νοσηλεία του κρίθηκε απαραίτητη για λόγους πρόληψης και αυξημένης επιτήρησης.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν εμφανίζονται αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι θα υποβάλλεται σε τακτικές εξετάσεις ανά δύο ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην οικογένειά του εφόσον δεν εμφανίσει συμπτώματα.

Η άφιξή του στη χώρα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5), στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι αρχές αποφάσισαν την παραμονή του σε νοσοκομείο για 45 ημέρες, επιλογή που, όπως τονίζεται, υπερβαίνει τα ισχύοντα πρωτόκολλα άλλων χωρών.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η καραντίνα σε νοσοκομειακό περιβάλλον κρίθηκε ασφαλέστερη σε σχέση με τον κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς εξαλείφει κάθε πιθανότητα μη τήρησης των μέτρων. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η πιθανότητα μετάδοσης του ιού μέσω σύντομης και τυχαίας επαφής θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, έχει λάβει τα υψηλότερα δυνατά μέτρα προστασίας, με στόχο την πλήρη θωράκιση της δημόσιας υγείας, ακόμη και στην περίπτωση εμφάνισης νέων περιστατικών.

Η διεθνής κοινότητα συνεχίζει τη μάχη με τον χρόνο, καθώς η εξέλιξη της κατάστασης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την έκταση της πιθανής εξάπλωσης του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Ertnews.gr, BBC