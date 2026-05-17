Αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Qantas επειδή επιβάτης... δάγκωσε μέλος του πληρώματος

Μία απρόβλεπτη αναγκαστική προσγείωση χρειάστηκε να κάνει πτήση της Qantas που είχε αναχωρήσει από την Αυστραλία με προορισμό το Ντάλας των ΗΠΑ, όταν ένας επιβάτης... δάγκωσε μέλος του πληρώματος.

Το αεροπλάνο της εταιρείας εκτελούσε την Παρασκευή (15/5) πτήση από τη Μελβούρνη προς το Ντάλας και χρειάστηκε να κάνει ενδιάμεση στάση στην Παπίτ στη Γαλλική Πολυνησία, λόγω του επιβάτη.

Ο άνδρας τελικά ακινητοποιήθηκε από άλλους επιβάτες. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές Αρχές προσήγαγαν τον επιβάτη. Την ίδια ώρα, στον επιβάτη απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας.

«Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας» όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (17/5) εκπρόσωπος της Qantas σε δήλωσή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πηγή: cnn.gr