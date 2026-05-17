Απεγκλωβισμός οδηγού, το όχημά του οποίου κατέληξε σε χαντάκι

Οδηγό, του οποίου το όχημα κατέληξε μετά από τροχαία σύγκρουση σε χαντάκι εκτός του αυτοκινητόδρομου δίπλα από την έξοδο Κοφίνου, απεγκλώβισε το απόγευμα του Σαββάτου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής ανέφερε πως «στις 16:44 χθες το απόγευμα ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τροχαία σύγκρουση όταν ιδιωτικό όχημα παρέκκλινε της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι εκτός του αυτοκινητόδρομου παρά την έξοδο Κοφίνου στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας- Κοφίνου».

Ο κ. Κεττής αναφέρει ότι «Έγινε αποπαγίδευση ενός τραυματία με χρήση διασωστικής εξάρτησης από μέλη της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

«Για τον απεγκλωβισμό του τραυματία ανταποκρίθηκε Διασωστικό όχημα με διασώστες», καταλήγει ο κ. Κεττής.

