Στεφάνου: Πιέζουν μεγάλο μέρος της κοινωνίας η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής

Στη διαρκή επαφή του κόμματος του με την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι το ΑΚΕΛ δεν θυμάται τον κόσμο μόνο στις εκλογικές περιόδους αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην περιοχή της Γεροκήπου σήμερα Κυριακή και μία εβδομάδα πριν τις εκλογές , ο ΓΓ της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Όπως ανέφερε, η περιοδεία στην περιοχή της Γεροκήπου εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών περιοδειών και επισκέψεων που πραγματοποιεί το ΑΚΕΛ σε Δήμους, κοινότητες και χώρους εργασίας, ενώ συνδέεται και με την τελική ευθεία προς τις εκλογές. Τόνισε ότι από το 2021, με τη νέα ηγεσία του κόμματος, η διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ για συνεχή επαφή με τον κόσμο εφαρμόζεται με μεγαλύτερη συνέπεια και συχνότητα.

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική η στενή σχέση με την κοινωνία, ώστε να μεταφέρονται οι απόψεις των πολιτών και να καταγράφεται η πραγματική εικόνα της καθημερινότητας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής, είπε ότι το ΑΚΕΛ από νωρίς ανέδειξε τα προβλήματα και εργάστηκε εντός και εκτός Βουλής για την αντιμετώπισή τους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που καθημερινά πιέζουν μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε, το κόμμα εργάστηκε στην προηγούμενη Βουλή αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το συνταγματικό πλαίσιο, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής, την αύξηση των εισοδημάτων και την άσκηση πίεσης τόσο προς την προηγούμενη όσο και προς τη σημερινή κυβέρνηση για υιοθέτηση πολιτικών υπέρ της κοινωνίας, προσθέτοντας ότι η ίδια προσπάθεια θα συνεχιστεί και στη νέα Βουλή. Παράλληλα, τόνισε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται «για την κοινωνία με την κοινωνία», επισημαίνοντας πως είναι σημαντικό το κόμμα να παραμείνει ισχυρό και στη νέα Βουλή.

Όπως είπε, αυτό αποτυπώνεται τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο και στην επαφή με τους πολίτες, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη των εκλογικών στόχων. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «με σηκωμένα τα μανίκια» το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει και μετά τις εκλογές να εργάζεται και να αγωνίζεται μαζί με την κοινωνία.

Ο κ. Στεφάνου συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής αφουγραζόμενος τις ανησυχίες και τα προβλήματα της κοινωνίας.