Eurovision 2026: Χιλιάδες Βούλγαροι πανηγυρίζουν τη νίκη της Dara με το «Bangaranga»

Η ιστορική νίκη της Dara στη Eurovision 2026 έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στη Βουλγαρία, με χιλιάδες πολίτες να γιορτάζουν την πρώτη νίκη της χώρας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Το τραγούδι «Bangaranga» εξελίχθηκε σε μεγάλη έκπληξη της Eurovision 2026, χαρίζοντας στη χώρα μια σπάνια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας έπειτα από χρόνια πολιτικής αστάθειας.

Η 27χρονη τραγουδίστρια αποθεώθηκε κατά την επιστροφή της στη Σόφια, ενώ πολιτικοί και πολίτες μίλησαν για μια νίκη που ξεπερνά τα όρια της μουσικής.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, χαρακτήρισε τη Dara απόδειξη ότι «η Βουλγαρία μπορεί να κερδίζει», επαινώντας το ταλέντο και την επαγγελματικότητά της.

🇧🇬 #Eurovision 2026 winner DARA has arrived back home and was met by a large group of fans at Sofia Airport 🏆



Asked by reporters what she will do next, she said she will "go home, eat pizza, and cry in pajamas" to celebrate her win and first wedding anniversary.



Το «Bangaranga» κατάφερε να κερδίσει τόσο τις επιτροπές όσο και το televoting, κάτι που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είχε να συμβεί σχεδόν μία δεκαετία στη Eurovision.

Βουλγαρία: Μια στιγμή ενότητας σε δύσκολες εποχές

Η επιτυχία της Dara, φαίνεται πως έδωσε στους Βούλγαρους μια αίσθηση αισιοδοξίας σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.

Η χώρα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και έντονες πολιτικές αναταράξεις, γεγονός που έκανε πολλούς να δουν τη νίκη αυτή ως μια σπάνια στιγμή συλλογικής χαράς.

«Οι Βούλγαροι χρειάζονταν μια τέτοια στιγμή για να νιώσουν ενωμένοι μέσα από κάτι θετικό», δήλωσε η πρώην καθηγήτρια υποκριτικής της τραγουδίστριας, περιγράφοντας τη νίκη ως «αχτίδα ελπίδας» για τη χώρα.

Η ίδια η Dara δήλωσε πως το «Bangaranga» εκφράζει «μια ήσυχη πίστη ότι όλα θα πάνε καλά» σε έναν κόσμο γεμάτο αναταράξεις. Όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κατάφερε να κερδίσει τόση αγάπη από κοινό και επιτροπές, περιγράφοντας τη νίκη της σαν όνειρο.

Την ίδια στιγμή, η Βουλγαρία φαίνεται ήδη να στρέφει το βλέμμα στη Eurovision 2027, με αρκετές πόλεις να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη φιλοξενία του επόμενου διαγωνισμού, μετά τον θρίαμβο της Dara.

Με πληροφορίες από Guardian