Οργή στην Άγκυρα για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο: «Απαράδεκτη η αποφυλάκισή του, πλήγμα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας»

Την έντονη αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχους της «17 Νοέμβρη».

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι καταδικάζει «με τον πλέον έντονο τρόπο» την αποφυλάκισή του στις 21 Μαΐου 2026, υπενθυμίζοντας ότι είχε καταδικαστεί για υποθέσεις που συνδέονται με επιθέσεις κατά Τούρκων διπλωματών στην Αθήνα.

Η Άγκυρα χαρακτηρίζει την αποφυλάκιση «απαράδεκτη» και υποστηρίζει ότι αποτελεί ασέβεια προς τη μνήμη των Τούρκων διπλωματών που δολοφονήθηκαν, καθώς και προς τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, καλεί τις ελληνικές αρχές να αποφύγουν, όπως αναφέρει, βήματα που θα πλήξουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την τιμωρία καταδικασμένων τρομοκρατών.

